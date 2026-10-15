Lauro de Freitas inaugura 1º laboratório Maker da rede municipal

A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inaugurou, nesta quarta-feira (14), o primeiro laboratório Maker da rede municipal de ensino, instalado na Escola Municipal Ipitanga. A iniciativa reforça as áreas de ciência, inovação e tecnologia e marca uma nova etapa na ampliação das oportunidades de aprendizagem científica e tecnológica para os estudantes.

A inauguração contou com a presença da prefeita Débora Regis e da secretária municipal de Educação, Tamires Andrade. A prefeita destacou que a entrega do equipamento representa um avanço na modernização do ensino público municipal e na democratização do acesso às novas tecnologias.

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“Estamos colocando Lauro de Freitas em uma nova posição quando o assunto é tecnologia e inovação na educação. Oferecer uma estrutura como essa aos nossos alunos é investir no futuro, despertar talentos e garantir que as crianças da nossa rede tenham acesso a ferramentas que ampliem seus conhecimentos e oportunidades. Queremos uma educação pública cada vez mais moderna, inovadora e de qualidade”, afirmou.

Foto: Guilherme Góes / Divulgação

A implantação do espaço integra as ações do Programa Mais Ciência na Escola, iniciativa voltada ao fortalecimento do ensino de ciências, ao incentivo à pesquisa e à aproximação dos estudantes com as novas tecnologias.

O laboratório está equipado com impressoras 3D, máquinas de gravação e corte a laser, notebooks, computadores, kits de robótica com Arduino, materiais para prototipagem e ferramentas diversas, que possibilitarão a realização de atividades práticas e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares.

Com uma estrutura voltada à experimentação e à aprendizagem criativa, o ambiente permitirá que os estudantes desenvolvam habilidades relacionadas ao letramento digital, ao pensamento científico, ao raciocínio lógico, à programação e à robótica. A proposta é estimular a investigação, a criatividade e a resolução de problemas por meio de experiências que associem teoria e prática.

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A secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, enfatizou que a implantação do laboratório representa um importante avanço no incentivo ao protagonismo estudantil. “Esse será um espaço de criatividade, descobertas e muitas possibilidades de aprendizagem. O clube de ciências poderá aproveitar essa estrutura para desenvolver diversas atividades científicas e tecnológicas. Agora, as ideias que antes estavam apenas no papel poderão se transformar em projetos e experiências concretas, ampliando as oportunidades de aprendizagem dos nossos estudantes”, ressaltou.

Foto: Guilherme Góes / Divulgação

O professor Felipe Novaes, articulador de Ciências da SEMED, explicou que Lauro de Freitas está entre os municípios contemplados com a implantação desses espaços tecnológicos.

“Na Bahia, apenas 52 municípios foram contemplados com o programa, o que representa uma importante oportunidade para o fortalecimento da educação científica. Esses laboratórios vão muito além de um espaço convencional de ciências. Queremos que nossos estudantes participem de importantes feiras científicas e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tendo a oportunidade de apresentar seus projetos e compartilhar conhecimentos em eventos de alcance estadual e nacional”, explicou.

Apaixonado por tecnologia e interessado em aprofundar seus conhecimentos em robótica, o estudante Ezequiel Oliveira Silva, de 14 anos, do 9º ano da Escola Municipal Ipitanga, comemorou a chegada do laboratório Maker.

“Sempre gostei de tecnologia e já participei de um curso de robótica aqui na escola, onde tive a oportunidade de conhecer alguns equipamentos e aprender sobre o assunto. Agora, com esse laboratório, vou poder ampliar meus conhecimentos e explorar novas ferramentas. Quero continuar aprendendo e, no futuro, trabalhar nessa área”, contou.

Foto: Guilherme Góes / Divulgação

A estudante Maisa Vieira dos Santos, de 14 anos, do 8º ano, também demonstrou entusiasmo e curiosidade para explorar os novos equipamentos. Integrante do clube de ciências há aproximadamente dois meses, ela acredita que o laboratório Maker ampliará suas possibilidades de aprendizagem.

“Estou muito curiosa para conhecer os equipamentos e aprender como funcionam, principalmente a impressora 3D. Quero descobrir como podemos utilizar essas tecnologias para criar brinquedos, objetos e outras coisas úteis para o nosso dia a dia”, disse.