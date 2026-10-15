Bahia lidera ranking com maior proporção de professores concursados

As condições de trabalho para os professores da rede estadual da Bahia são um dos destaques apontados pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026. Conforme os dados do levantamento consultado pelo portal A TARDE nesta quarta-feira, 14, o estado possui a menor proporção de professores com contratos em regime temporário do país, assegurando a estabilidade de trabalho da classe na Bahia.

O Anuário aponta que, em 2025, 94,1% dos professores da rede estadual eram concursados, efetivos ou estáveis, enquanto apenas 5,7% possuíam contratos temporários — percentual consideravelmente menor que a média nacional. Em geral, no Brasil, a proporção era de 48,6% dos docentes em regime temporário.

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Os números do Anuário Brasileiro da Educação Básica reúnem informações essenciais para acompanhar e compreender a educação no Brasil. O levantamento é realizado pelo Todos Pela Educação em parceria com a Editora Moderna e a Fundação Santillana, trazendo indicadores, análises, textos e infográficos de diferentes perspectivas sobre a realidade educacional do país.

Balanço de 10 anos

Traçando uma comparação entre os regimes contratuais de 2015 e 2025, é possível observar um avanço expressivo nas contratações efetivas de professores na Bahia. Há 10 anos, 33,9% dos contratos na rede estadual eram temporários e 65,5% atuavam como concursados, efetivos ou estáveis.

Para facilitar a visualização, o portal A TARDE elaborou um mapa interativo com os dados disponibilizados pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica. O gráfico traz os números de 2015 e 2025 dos contratos temporários e fixos dos professores de todos os estados brasileiros. Confira:

Educação em tempo integral

Uma das marcas do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia é o investimento na educação em tempo integral. De acordo com o Governo do Estado, até agosto deste ano, foram investidos mais de R$ 9,7 bilhões em infraestrutura da educação pública.

O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026 mostra que os investimentos deram resultado na comparação proporcional de matrículas entre 2015 e 2025. Há 10 anos, apenas 1,5% das matrículas no Ensino Médio na rede pública estadual eram no sistema de educação integral. No ano passado, esse percentual subiu significativamente, alcançando 33,1% dos matriculados.

Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O aumento das matrículas é reflexo da expansão na oferta de escolas em tempo integral. Conforme o estudo, o percentual de instituições que oferecem ensino médio nessa modalidade cresceu de 4,8% para 54,4% entre 2015 e 2025, colocando a Bahia como o sétimo estado com a melhor proporção no ano passado.

De acordo com o Governo do Estado, a rede estadual de ensino já soma mais de 740 unidades com oferta de Educação em Tempo Integral no território baiano, sustentando o crescimento do percentual de alunos matriculados nos últimos anos.