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Rede estadual da Bahia convoca estudantes para atualizar cadastro escolar

Atualização é uma etapa necessária para a renovação da matrícula em 2027

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Procedimento de verificação e correção de dados segue aberto até o dia 30 de outubro em toda a rede estadual
Procedimento de verificação e correção de dados segue aberto até o dia 30 de outubro em toda a rede estadual - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

A atualização do cadastro escolar dos estudantes da rede estadual de ensino da Bahia começou nesta terça-feira, 13, e segue até o dia 30 de outubro. O procedimento deve ser realizado presencialmente na secretaria da unidade escolar onde o aluno está matriculado e integra as etapas preparatórias para arenovação da matrícula do ano letivo de 2027.

Durante o período, os estudantes devem conferir as informações registradas no sistema e corrigir eventuais dados incorretos, além de preencher informações pendentes, como número de telefone e documentos pessoais.

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A atualização permite que os alunos e seus familiares recebam com antecedência as orientações sobre o processo de renovação da matrícula, além de facilitar a comunicação entre as escolas e as famílias.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que os estudantes procurem a secretaria escolar dentro do prazo estabelecido para regularizar as informações e evitar contratempos durante as próximas etapas da matrícula.

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