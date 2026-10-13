Rede estadual da Bahia convoca estudantes para atualizar cadastro escolar

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A atualização do cadastro escolar dos estudantes da rede estadual de ensino da Bahia começou nesta terça-feira, 13, e segue até o dia 30 de outubro. O procedimento deve ser realizado presencialmente na secretaria da unidade escolar onde o aluno está matriculado e integra as etapas preparatórias para arenovação da matrícula do ano letivo de 2027.

Durante o período, os estudantes devem conferir as informações registradas no sistema e corrigir eventuais dados incorretos, além de preencher informações pendentes, como número de telefone e documentos pessoais.

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A atualização permite que os alunos e seus familiares recebam com antecedência as orientações sobre o processo de renovação da matrícula, além de facilitar a comunicação entre as escolas e as famílias.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que os estudantes procurem a secretaria escolar dentro do prazo estabelecido para regularizar as informações e evitar contratempos durante as próximas etapas da matrícula.