Escolas de Salvador têm atividades da Semana da Criança até sábado (10/10)

Escolas municipais de Salvador seguem com atividades da Semana da Criança até este sábado 10, com brincadeiras, música, dança, pinturas e jogos. A programação, promovida pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), busca estimular a criatividade e a interação entre os estudantes por meio de atividades lúdicas dentro do ambiente escolar.

Entre as unidades participantes está a Escola Municipal da Engomadeira, onde cerca de 300 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 7 e 12 anos, participam de atividades temáticas durante os intervalos das aulas.

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A programação inclui iniciativas como os dias da mochila divertida, do cabelo criativo, da meia maluca e a festa das cores. As propostas permitem que os estudantes explorem a criatividade, compartilhem experiências com os colegas e participem de atividades diferentes da rotina escolar.

Segundo a diretora da unidade, Jaciara Nogueira, a programação é organizada de acordo com a faixa etária das turmas e busca incentivar a convivência entre os estudantes.

“Todos os dias trazemos uma proposta diferente para as turmas, com atrações diversas, doces, música e muitos presentes para todos, de acordo com a faixa etária de cada um. É uma atividade que promovemos há alguns anos, e é muito importante para sair da rotina do colégio”, afirma.

Além das brincadeiras, a Semana da Criança também abre espaço para a expressão artística e a colaboração entre os alunos. Na Escola Municipal da Engomadeira, as atividades são realizadas nos dois turnos e favorecem o encontro entre estudantes de diferentes turmas.

A professora do 3º ano, Dulce Rocha, destaca a importância desses momentos para a convivência escolar. “É um momento maravilhoso, que fortalece a autoestima, o trabalho colaborativo e a interação entre as famílias. É uma atividade que faz com que todos interajam, se sintam valorizados e contemplados, tudo acontecendo a partir da quebra da rotina e de atividades lúdicas, aplaudindo e valorizando o trabalho do outro”, diz.

Entre os estudantes, as propostas criativas estão entre as atividades mais aguardadas. Agatha Sofia, de 9 anos, aluna do 3º ano, conta que gostou especialmente do dia dedicado aos penteados diferentes, quando pôde encontrar colegas de outras turmas.

Já Beatriz de Souza, de 11 anos, estudante do 5º ano, destaca a festa das cores como um dos momentos favoritos da programação. As duas também aguardam as atividades previstas para este sábado, quando a expectativa é reunir estudantes de diferentes turmas em novas brincadeiras.

A programação da Semana da Criança começou na segunda-feira, 5, e segue até sábado, 10, com atividades nas unidades escolares da capital baiana. A iniciativa utiliza brincadeiras e experiências coletivas para incentivar a criatividade, a participação e a convivência entre as crianças.