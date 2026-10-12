UFBA é destaque em ranking de universidades da América Latina

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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) alcançou a 71ª posição no ranking das melhores universidades da América Latina e do Caribe. Elaborado pela consultoria internacional Quacquarelli Symonds (QS), o levantamento avaliou 517 instituições de ensino superior de 27 países. O Brasil lidera em número de universidades classificadas, com 137 representantes.



A UFBA obteve pontuação de 56,2. A avaliação considerou indicadores como: citações por artigo científico, volume de pesquisas por professor, reputação acadêmica e entre os empregadores, como também formação acadêmica do corpo docente, parcerias internacionais de pesquisa e a presença das instituições na internet.

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Alerta no ensino superior: 50 universidades brasileiras recuam

Apesar do grande números de instituições no ranking, o Brasil registrou resultados que merecem atenção. Segundo o levantamento, 50 universidades brasileiras perderam posições, enquanto 24 avançaram. Ainda assim, o país mantém quatro instituições entre as dez primeiras colocadas.

Ranking: destaque para USP e Unicamp

A Pontificia Universidad Católica de Chile lidera o ranking, seguida pela Universidade de São Paulo (USP), em segundo lugar, e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na terceira posição. A USP manteve sua posição pelo segundo ano consecutivo e se destacou pela pesquisa e presença internacional.

Confira a lista das 10 melhores universidades: