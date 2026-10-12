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UFBA é destaque em ranking de universidades da América Latina
Levantamento avaliou 517 instituições de 27 países; Brasil lidera em número de universidades
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) alcançou a 71ª posição no ranking das melhores universidades da América Latina e do Caribe. Elaborado pela consultoria internacional Quacquarelli Symonds (QS), o levantamento avaliou 517 instituições de ensino superior de 27 países. O Brasil lidera em número de universidades classificadas, com 137 representantes.
A UFBA obteve pontuação de 56,2. A avaliação considerou indicadores como: citações por artigo científico, volume de pesquisas por professor, reputação acadêmica e entre os empregadores, como também formação acadêmica do corpo docente, parcerias internacionais de pesquisa e a presença das instituições na internet.
Alerta no ensino superior: 50 universidades brasileiras recuam
Apesar do grande números de instituições no ranking, o Brasil registrou resultados que merecem atenção. Segundo o levantamento, 50 universidades brasileiras perderam posições, enquanto 24 avançaram. Ainda assim, o país mantém quatro instituições entre as dez primeiras colocadas.
Ranking: destaque para USP e Unicamp
A Pontificia Universidad Católica de Chile lidera o ranking, seguida pela Universidade de São Paulo (USP), em segundo lugar, e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na terceira posição. A USP manteve sua posição pelo segundo ano consecutivo e se destacou pela pesquisa e presença internacional.
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Confira a lista das 10 melhores universidades:
- Pontificia Universidad Católica de Chile — Chile
- Universidade de São Paulo (USP) — Brasil
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) — Brasil
- Tecnológico de Monterrey — México
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) — Brasil
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) — Brasil
- Universidad de Chile — Chile
- Universidad de los Andes — Colômbia
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) — México
- Universidad de Buenos Aires (UBA) — Argentina