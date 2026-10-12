Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

VIOLÊNCIA NAS ESTRADAS

Duas pessoas morrem após carro bater em poste e pegar fogo na BR-324

Acidente ocorreu no km 608, em Simões Filho, no entroncamento com a BA-526

Andrêzza Moura
Por
Motorista teria morrido carbonizado
Motorista teria morrido carbonizado - Foto: Isis Cedraz/ Ag. A TARDE

Um grave acidente na BR-324, Km 608 da rodovia BR-324, no entroncamento com a BA-526, ligação CIA–Aeroporto, em Simões Filho, na Bahia, deixou um carro totalmente carbonizado.

Informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e capotou. Duas pessoas morreram carbonizadas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil confirmou as mortes, mas ainda não conseguiu fazer a identificação dos corpos.

O A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes sobre o acidente. Mas, até a última atualização, não obteve retorno.

Leia Também:

BAHIA

Baixa umidade coloca regiões da Bahia em alerta; veja recomendações
Baixa umidade coloca regiões da Bahia em alerta; veja recomendações imagem

ACIDENTE DOMÉSTICO

Mulher morre eletrocutada enquanto lavava roupa na Bahia
Mulher morre eletrocutada enquanto lavava roupa na Bahia imagem

DRAMA FAMILIAR

Pai atropela o filho, de 30 anos, sem perceber na Bahia; homem morreu
Pai atropela o filho, de 30 anos, sem perceber na Bahia; homem morreu imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente carro homem carbonizado simões filho

Relacionadas

Mais lidas