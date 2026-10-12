Duas pessoas morrem após carro bater em poste e pegar fogo na BR-324

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Um grave acidente na BR-324, Km 608 da rodovia BR-324, no entroncamento com a BA-526, ligação CIA–Aeroporto, em Simões Filho, na Bahia, deixou um carro totalmente carbonizado.

Informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e capotou. Duas pessoas morreram carbonizadas.

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A Polícia Civil confirmou as mortes, mas ainda não conseguiu fazer a identificação dos corpos.

O A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes sobre o acidente. Mas, até a última atualização, não obteve retorno.