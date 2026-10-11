ACIDENTE DOMÉSTICO
Mulher morre eletrocutada enquanto lavava roupa na Bahia
Vítima foi atingida por choque elétrico ao usar um tanquinho
Por Andrêzza Moura
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Uma mulher identificada apenas como Nalvinha morreu, na quarta-feira, 8, após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava roupas em um tanquinho elétrico.
O caso aconteceu na comunidade de Malhada de Areia, na zona rural de Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.
As circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil deve apurar o que aconteceu.