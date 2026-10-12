Baixa umidade coloca regiões da Bahia em alerta; veja recomendações

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar que abrange regiões da Bahia e de outros 12 estados, além do Distrito Federal. O aviso, classificado como de perigo potencial, começou às 10h18 de domingo, 11, e segue válido até as 23h59 de terça-feira, 13.

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% durante o período. A condição representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

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Além da Bahia, o alerta do Inmet abrange áreas de Goiás, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Tocantins e Sergipe, além do Distrito Federal.

Na Bahia, as regiões afetadas são o Centro-Sul Baiano, o Vale São-Franciscano da Bahia, o Centro-Norte Baiano, o Extremo Oeste Baiano e o Nordeste Baiano.

Veja as recomendações durante o alerta

Durante o período de baixa umidade, o Inmet orienta a população a adotar cuidados para reduzir os efeitos do tempo seco. Entre as recomendações estão:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia;

Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.

Em caso de necessidade, a população pode buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.