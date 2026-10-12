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AÇÃO CRIMINOSA

Assaltantes invadem barbearia e obrigam homem a baixar as calças na Bahia

Quatro homens chegaram ao estabelecimento em um carro

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Assaltantes invadem barbearia e obrigam homem a baixar as calças na Bahia
Foto: Reprodução redes sociais

Um homem foi obrigado a baixar as calças para ser revistado por criminosos durante um assalto a uma barbearia no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 11, quando clientes e funcionários foram surpreendidos por três assaltantes.

De acordo com as informações, quatro homens chegaram ao estabelecimento em um carro. Enquanto um deles permaneceu no veículo, os outros três entraram na barbearia e anunciaram o roubo. No momento, havia pelo menos cinco pessoas no local, entre dois clientes e três funcionários.

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Durante a ação, um dos suspeitos exigiu que uma das vítimas abaixasse as calças e realizou uma revista. Enquanto isso, os comparsasrecolhiam objetos pessoais e equipamentos do estabelecimento.

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Prejuízo

Segundo o proprietário, os criminosos levaram:

  • dinheiro;
  • celulares;
  • notebook;
  • corrente;
  • bebidas;
  • secador;
  • prancha de cabelo;
  • diversos produtos utilizados pelos profissionais.

Após o crime, o trio retornou ao automóvel, onde o quarto suspeito aguardava, e fugiu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos.

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Tags

assalto Bahia itamaraju Polícia

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