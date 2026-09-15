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EDUCAÇÃO

Bahia amplia estrutura de colégios de tempo integral em Salvador

Unidades de Santa Cruz e Itapuã passaram por reformas e receberam novos ambientes de aprendizagem

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Governo reinaugura colégios estaduais de tempo integral nos bairros de Santa Cruz e Itapuã
Governo reinaugura colégios estaduais de tempo integral nos bairros de Santa Cruz e Itapuã - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Os estudantes dos bairros de Santa Cruz e Itapuã, em Salvador, passaram a contar com espaços renovados para atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de convivência. Os Colégios Estaduais de Tempo Integral (CETIs) Clarice Pereira dos Santos e Lomanto Júnior foram reinaugurados nesta terça-feira, 15, após obras de modernização.

No CETI Clarice Pereira dos Santos, em Santa Cruz, que atende mais de 300 estudantes, a estrutura passou a contar com teatro, restaurante estudantil, biblioteca, guarita e vestiário. A quadra poliesportiva também foi reformada e ganhou cobertura.

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As 11 salas de aula, a sala multifuncional, os laboratórios de Ciências e Informática e o espaço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) foram requalificados. A unidade recebeu ainda adequações de acessibilidade, climatização e melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas.

A estudante Iverly Vitória, 17 anos, que está no 3º ano do Ensino Médio, conta o que mudou. “Estudei aqui até a 8ª série. Retornei, este ano, para concluir o Ensino Médio. Hoje, a escola está bem melhor. Um dos espaços que mais gosto é o Laboratório de Ciências.”

Com 32 anos de atuação no CETI Clarice Pereira dos Santos, a auxiliar de Disciplina, Evanildes Santos Sales, acompanhou de perto as transformações da unidade. “Estava precisando de melhorias, principalmente na quadra e nas salas. Para nós, foi a realização de um sonho”, celebra.

Já no CETI Lomanto Júnior, em Itapuã, frequentado por cerca de 500 estudantes, foram implantados novos espaços como teatro, vestiário e restaurante estudantil. As 23 salas de aula passaram por reforma, assim como o auditório, áreas administrativas, salas de música e de língua, laboratório de Química e grêmio estudantil.

CETIs Clarice Pereira e Lomanto Júnior são entregues em Salvador
CETIs Clarice Pereira e Lomanto Júnior são entregues em Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A estrutura da unidade também recebeu melhorias na guarita e no estacionamento, além da implantação de uma subestação elétrica abrigada a seco.

Estudante da 1ª série do Ensino Médio da unidade, Samara Sofia Lima Muniz, 15 anos, estudou na rede privada até o ano passado e percebe as diferenças na estrutura do colégio estadual. Vinda de uma escola particular, ela destaca as possibilidades oferecidas pela nova estrutura. “O Lomanto está em um nível completamente superior. A estrutura daqui dá mais disponibilidade para os alunos se sentirem confortáveis e também mais imersos nas atividades.”

A relação de Rosângela Sousa Cruz com o Colégio Estadual Lomanto Júnior atravessa diferentes momentos da história da unidade. Ex-aluna da escola, ela trabalha no local há 28 anos e, atualmente, acompanha também a trajetória do filho, Éverton Cruz da Conceição, que cursa a 3ª série do Ensino Médio.

Para Rosângela, ver o filho estudar na mesma escola onde construiu parte de sua história é a realização de um desejo antigo. “Eu tinha o sonho de que meu filho estudasse aqui e, hoje, ele está no 3° ano do Ensino Médio. Fico muito feliz em vê-lo estudando em uma escola que está muito melhor.”

Com as intervenções, os dois colégios ampliam a oferta de ambientes destinados a diferentes experiências dentro da jornada escolar. Além das salas de aula, os estudantes passam a ter espaços voltados à ciência, cultura, esporte, alimentação e atividades de convivência.

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