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EDUCAÇÃO

Cursos técnicos do IFBA: inscrições para 5,2 mil vagas encerram terça

As oportunidades são para ingresso em 2027 e estão distribuídas por 24 cidades baianas

Carla Melo
Por
Campus do IFBA em Lauro de Freitas
Campus do IFBA em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação | Ifba

Termina na próxima terça-feira, 15, o prazo para a inscrição para 5.276 vagas em cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal da Bahia (IFBA). As oportunidades são para ingresso em 2027 e estão distribuídas por 24 cidades baianas.

Há vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, destinados a quem concluiu o ensino fundamental, e para cursos subsequentes, voltados para quem já terminou o ensino médio.

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Como se inscrever

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até terça-feira. Para participar, é necessário ter CPF próprio, inclusive para menores de 18 anos, conta exclusiva na plataforma Gov.Br, e-mail ativo, documento oficial com foto e telefone de contato.

Quem não tem computador ou acesso à internet pode utilizar os equipamentos disponíveis nos campi do IFBA ou na Reitoria, em Salvador. É necessário verificar previamente os horários de atendimento.

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A taxa de inscrição para as vagas é no valor de R$ 75. As vagas estão distribuídas pelas seguintes cidades:

  • Barreiras
  • Brumado
  • Camaçari
  • Campo Formoso
  • Euclides da Cunha
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Ilhéus
  • Irecê
  • Jacobina
  • Jaguaquara
  • Jequié
  • Juazeiro
  • Lauro de Freitas
  • Paulo Afonso
  • Porto Seguro
  • Salvador
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Seabra
  • Simões Filho
  • Ubaitaba
  • Valença
  • Vitória da Conquista

A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 18 de outubro, em todas as cidades onde os cursos são oferecidos.

A avaliação terá 36 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.

O resultado final da classificação está previsto para 16 de novembro. A convocação para as bancas de verificação será feita no dia seguinte. O resultado definitivo das bancas e a confirmação de matrícula estão previstos para até 8 de dezembro.

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Bahia cursos técnicos Educação

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