Cursos técnicos do IFBA: inscrições para 5,2 mil vagas encerram terça

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Termina na próxima terça-feira, 15, o prazo para a inscrição para 5.276 vagas em cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal da Bahia (IFBA). As oportunidades são para ingresso em 2027 e estão distribuídas por 24 cidades baianas.

Há vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, destinados a quem concluiu o ensino fundamental, e para cursos subsequentes, voltados para quem já terminou o ensino médio.

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Como se inscrever

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até terça-feira. Para participar, é necessário ter CPF próprio, inclusive para menores de 18 anos, conta exclusiva na plataforma Gov.Br, e-mail ativo, documento oficial com foto e telefone de contato.

Quem não tem computador ou acesso à internet pode utilizar os equipamentos disponíveis nos campi do IFBA ou na Reitoria, em Salvador. É necessário verificar previamente os horários de atendimento.

A taxa de inscrição para as vagas é no valor de R$ 75. As vagas estão distribuídas pelas seguintes cidades:

Barreiras

Brumado

Camaçari

Campo Formoso

Euclides da Cunha

Eunápolis

Feira de Santana

Ilhéus

Irecê

Jacobina

Jaguaquara

Jequié

Juazeiro

Lauro de Freitas

Paulo Afonso

Porto Seguro

Salvador

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Seabra

Simões Filho

Ubaitaba

Valença

Vitória da Conquista

A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 18 de outubro, em todas as cidades onde os cursos são oferecidos.

A avaliação terá 36 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.

O resultado final da classificação está previsto para 16 de novembro. A convocação para as bancas de verificação será feita no dia seguinte. O resultado definitivo das bancas e a confirmação de matrícula estão previstos para até 8 de dezembro.