EDUCAÇÃO
Cursos técnicos do IFBA: inscrições para 5,2 mil vagas encerram terça
As oportunidades são para ingresso em 2027 e estão distribuídas por 24 cidades baianas
Termina na próxima terça-feira, 15, o prazo para a inscrição para 5.276 vagas em cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal da Bahia (IFBA). As oportunidades são para ingresso em 2027 e estão distribuídas por 24 cidades baianas.
Há vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, destinados a quem concluiu o ensino fundamental, e para cursos subsequentes, voltados para quem já terminou o ensino médio.
Como se inscrever
Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até terça-feira. Para participar, é necessário ter CPF próprio, inclusive para menores de 18 anos, conta exclusiva na plataforma Gov.Br, e-mail ativo, documento oficial com foto e telefone de contato.
Quem não tem computador ou acesso à internet pode utilizar os equipamentos disponíveis nos campi do IFBA ou na Reitoria, em Salvador. É necessário verificar previamente os horários de atendimento.
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A taxa de inscrição para as vagas é no valor de R$ 75. As vagas estão distribuídas pelas seguintes cidades:
- Barreiras
- Brumado
- Camaçari
- Campo Formoso
- Euclides da Cunha
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Ilhéus
- Irecê
- Jacobina
- Jaguaquara
- Jequié
- Juazeiro
- Lauro de Freitas
- Paulo Afonso
- Porto Seguro
- Salvador
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Seabra
- Simões Filho
- Ubaitaba
- Valença
- Vitória da Conquista
A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 18 de outubro, em todas as cidades onde os cursos são oferecidos.
A avaliação terá 36 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.
O resultado final da classificação está previsto para 16 de novembro. A convocação para as bancas de verificação será feita no dia seguinte. O resultado definitivo das bancas e a confirmação de matrícula estão previstos para até 8 de dezembro.