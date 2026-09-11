Competição esportiva reúne mais de nove mil estudantes em Luís Eduardo Magalhães

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Com mais de 9.700 estudantes inscritos, a edição 2026 das Olimpíadas Intercolegiais de Luís Eduardo Magalhães (OILEM) começou com novas ações voltadas à integração e à prática esportiva entre alunos da rede de ensino. A competição reúne estudantes de 44 instituições e conta com mais de 140 profissionais de Educação Física.

A abertura foi realizada na noite desta quinta-feira, 10, no Ginásio José Queiroz Barreto Neto (JK), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A programação reuniu estudantes, professores, familiares e representantes das instituições participantes.

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Nesta edição, os alunos disputarão 17 modalidades esportivas, sendo seis coletivas e 11 individuais. As competições começam nesta sexta-feira, 11, e seguem até 18 de novembro, com mais de 60 dias de atividades esportivas.

Entre as novidades da OILEM 2026 está a criação da categoria A+, voltada exclusivamente para estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A inclusão amplia a participação de diferentes públicos da comunidade escolar na programação esportiva.

Durante a cerimônia, o acendimento da chama olímpica marcou oficialmente o início da competição. O momento simbolizou valores como união, respeito, superação e integração entre os participantes.

Representando a Gerência de Desporto Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Isabel Katherine destacou a organização da competição. “Nós estamos muito felizes de organizar este evento para vocês. Aproveitem.”

Ao longo das disputas, os participantes terão contato com diferentes modalidades e oportunidades de convivência entre as instituições de ensino.