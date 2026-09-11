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EDUCAÇÃO E ESPORTE

Competição esportiva reúne mais de nove mil estudantes em Luís Eduardo Magalhães

Evento envolveu 44 instituições de ensino e diferentes modalidades esportivas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
OILEM 2026 começa em Luís Eduardo Magalhães com recorde de 9,7 mil estudantes inscritos
OILEM 2026 começa em Luís Eduardo Magalhães com recorde de 9,7 mil estudantes inscritos - Foto: Divulgação/Prefeitura de Luis Eduardo Magalhães

Com mais de 9.700 estudantes inscritos, a edição 2026 das Olimpíadas Intercolegiais de Luís Eduardo Magalhães (OILEM) começou com novas ações voltadas à integração e à prática esportiva entre alunos da rede de ensino. A competição reúne estudantes de 44 instituições e conta com mais de 140 profissionais de Educação Física.

A abertura foi realizada na noite desta quinta-feira, 10, no Ginásio José Queiroz Barreto Neto (JK), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A programação reuniu estudantes, professores, familiares e representantes das instituições participantes.

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Nesta edição, os alunos disputarão 17 modalidades esportivas, sendo seis coletivas e 11 individuais. As competições começam nesta sexta-feira, 11, e seguem até 18 de novembro, com mais de 60 dias de atividades esportivas.

Entre as novidades da OILEM 2026 está a criação da categoria A+, voltada exclusivamente para estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A inclusão amplia a participação de diferentes públicos da comunidade escolar na programação esportiva.

Durante a cerimônia, o acendimento da chama olímpica marcou oficialmente o início da competição. O momento simbolizou valores como união, respeito, superação e integração entre os participantes.

Representando a Gerência de Desporto Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Isabel Katherine destacou a organização da competição. “Nós estamos muito felizes de organizar este evento para vocês. Aproveitem.”

Ao longo das disputas, os participantes terão contato com diferentes modalidades e oportunidades de convivência entre as instituições de ensino.

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Bahia Educação luis eduardo magalhães

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