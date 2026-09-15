EDUCAÇÃO
Escolas de Alagoinhas recebem oficinas inspiradas em Pierre Verger
Caravana aproxima estudantes de fotografias históricas sobre a cidade
A arte, a fotografia e a memória de Alagoinhas têm chegado às salas de aula por meio da Caravana Verger. Além da exposição gratuita instalada no município da região do Nordeste baiano, a iniciativa promove oficinas artísticas e atividades educativas com estudantes da rede municipal de ensino.
A programação utiliza fotografias de Pierre Verger como ponto de partida para estimular a criatividade e a reflexão sobre memória, território, cotidiano e cultura. A exposição reúne 80 imagens produzidas pelo fotógrafo nas décadas de 1940 e 1950 e permanece aberta gratuitamente ao público.
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As atividades realizadas nas escolas contam com a participação de artistas e educadores locais e exploram diferentes linguagens. Entre as propostas estão “Colagens Cotidianas”, “O movimento do rio: Corpo, Imagem e Som”, “Desenho avesso: estratégias de riscar”, “Pintura, Memória e Natureza” e “O que não contar? Imagem, fotografia e memória”.
As oficinas fazem com que os estudantes não apenas observem as fotografias, mas também reflitam sobre as histórias presentes nas imagens e suas relações com o próprio território. A programação contempla turmas de diferentes etapas e modalidades de ensino ao longo do mês.
Entre as unidades participantes estão as escolas municipais Álvaro Muller, Comunitária Nova Esperança, Uirassu Batista, Alagoinhas IV, José Honorato, Eraldo Tinoco, Menino Jesus, Maria Feijó e Marco Maciel.
Uma aula diferente
A visita à exposição também tem despertado a curiosidade de estudantes de diferentes idades. Entre os visitantes esteve Analita Ferreira, de 72 anos, estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Miguel Velho.
Para ela, a experiência representou uma oportunidade de sair da rotina e conhecer novas referências culturais. “Está linda, maravilhosa. Eu achei muito bom ter esse passeio diferente na escola, porque a gente conhece outras coisas”, contou.
Analita destacou ainda as fotografias relacionadas à capoeira e ao carnaval. Ela interrompeu os estudos ainda na infância e retornou à escola anos depois, acompanhando o filho. Agora, aos 72 anos, a visita à Caravana Verger se somou à trajetória de retomada dos estudos.
Quem foi Pierre Verger?
Pierre Verger foi um fotógrafo e etnólogo franco-brasileiro que registrou aspectos do cotidiano, das culturas e das manifestações populares de diferentes regiões do mundo. Na Bahia, produziu um importante conjunto de imagens sobre a vida social e cultural, especialmente entre as décadas de 1940 e 1950.