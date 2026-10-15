Bolsa Presença libera R$ 49,2 milhões para estudantes da Bahia

Mais de 351 mil estudantes da rede estadual de ensino da Bahia recebem, nesta quinta-feira, 15, o crédito de setembro do Programa Bolsa Presença. O repasse soma R$ 49,2 milhões e contempla cerca de 317 mil famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

O benefício é de R$ 150 mensais por família, com acréscimo de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado na rede estadual e com frequência regular. O dinheiro pode ser utilizado na compra de alimentos, materiais de limpeza e medicamentos.

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Criado para contribuir com a permanência dos estudantes na escola, o programa busca reduzir os impactos das dificuldades financeiras sobre a continuidade dos estudos. Segundo o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a iniciativa também incentiva a frequência escolar e ajuda a combater a evasão.

“Nenhum jovem deve ter seu futuro interrompido pela falta de condições para permanecer na escola. O Bolsa Presença fortalece as famílias, incentiva a frequência escolar e reafirma o compromisso do Estado com uma educação que acolhe, cria oportunidades e combate a evasão. Garantir a permanência do estudante é investir em seus sonhos e ampliar as possibilidades de transformar a própria vida”, afirma.

Atendimento às famílias

As famílias beneficiárias que precisam de informações ou esclarecimentos podem entrar em contato com o programa pelo WhatsApp, no número 0800 071 6511. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

O número permanece o mesmo, mas o atendimento passa a ser realizado em um formato voltado a facilitar a comunicação com os beneficiários.

Instituído pela Lei nº 14.310/2021 e consolidado como política permanente pela Lei nº 14.396/2021, o Bolsa Presença tem os créditos disponibilizados mensalmente no dia 15.