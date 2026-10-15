EDUCAÇÃO
Bolsa Presença libera R$ 49,2 milhões para estudantes da Bahia
Benefício de setembro atende mais de 351 mil estudantes da rede estadual de ensino
Mais de 351 mil estudantes da rede estadual de ensino da Bahia recebem, nesta quinta-feira, 15, o crédito de setembro do Programa Bolsa Presença. O repasse soma R$ 49,2 milhões e contempla cerca de 317 mil famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
O benefício é de R$ 150 mensais por família, com acréscimo de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado na rede estadual e com frequência regular. O dinheiro pode ser utilizado na compra de alimentos, materiais de limpeza e medicamentos.
Criado para contribuir com a permanência dos estudantes na escola, o programa busca reduzir os impactos das dificuldades financeiras sobre a continuidade dos estudos. Segundo o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a iniciativa também incentiva a frequência escolar e ajuda a combater a evasão.
“Nenhum jovem deve ter seu futuro interrompido pela falta de condições para permanecer na escola. O Bolsa Presença fortalece as famílias, incentiva a frequência escolar e reafirma o compromisso do Estado com uma educação que acolhe, cria oportunidades e combate a evasão. Garantir a permanência do estudante é investir em seus sonhos e ampliar as possibilidades de transformar a própria vida”, afirma.
Atendimento às famílias
As famílias beneficiárias que precisam de informações ou esclarecimentos podem entrar em contato com o programa pelo WhatsApp, no número 0800 071 6511. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.
O número permanece o mesmo, mas o atendimento passa a ser realizado em um formato voltado a facilitar a comunicação com os beneficiários.
Instituído pela Lei nº 14.310/2021 e consolidado como política permanente pela Lei nº 14.396/2021, o Bolsa Presença tem os créditos disponibilizados mensalmente no dia 15.