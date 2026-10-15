Carlinhos Brown fará show exclusivo para professores de Candeias

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Professores da rede municipal de ensino de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, terão um encontro especial com Carlinhos Brown no dia 8 de dezembro de 2026. O cantor, compositor e multi-instrumentista fará um show exclusivo para os educadores no Candeal Guetho Square, na capital baiana.

A apresentação foi anunciada pela prefeitura nas redes sociais em celebração ao Dia do Professor, comemorado nesta quinta-feira, 15.

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Segundo a gestão municipal, o show já estava previsto desde a participação do artista na Jornada Pedagógica de Candeias, realizada em janeiro de 2026, e integra uma contrapartida social firmada com a Secretaria Municipal de Educação (Seduc).

Em mensagem direcionada aos educadores, Brown celebrou o encontro e prometeu uma comemoração marcada pela música e pela alegria.

“Professores de Candeias preparem o coração pois iremos nos encontrar para celebrar esse dia tão especial de vocês. Quero comemorar com muita música, alegria e energia boa, porque vocês merecem”, garantiu Brown.

O secretário municipal de Educação, Gilvanei Pereira, também ressaltou a importância de celebrar o Dia do Professor com uma programação especial e destacou o reconhecimento nacional e internacional de Carlinhos Brown.