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PIS/PASEP 2026

Trabalhadores receberão R$ 800 milhões de abono salarial; veja quem tem direito

Ao todo, 1.030.899 brasileiros terão acesso ao benefício

Edvaldo Sales
Por
Ao todo, 1.030.899 brasileiros terão acesso ao benefício
Ao todo, 1.030.899 brasileiros terão acesso ao benefício - Foto: Reprodução | Freepik

O pagamento de um lote complementar do abono salarial referente ao ano-base 2024 começou a ser feito nesta quinta-feira, 15, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa.

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No total, 1.030.899 trabalhadores receberão R$ 804,2 milhões. Os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024.

O pagamento contempla trabalhadores cujos empregadores enviaram ou corrigiram informações entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026.

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Revisão de dados

Com a revisão de dados, foi possível identificar pessoas que tinham direito ao benefício, mas não haviam sido incluídas nos pagamentos anteriores, além de corrigir valores de trabalhadores que já estavam habilitados.

O lote inclui 704.398 trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o Programa de Integração Social (PIS) pela Caixa Econômica Federal,e 326.501 servidores públicos, beneficiários do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pago pelo Banco do Brasil.

O calendário regular de pagamentos começou em 16 de fevereiro deste ano. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro deste ano.

Mais de 26 milhões de trabalhadores beneficiados

A estimativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados até o fim do ano, com um total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

A partir deste ano, o pagamento do PIS/Pasep passa a seguir datas fixas. Os valores foram liberados sempre no dia 15 do mês correspondente ao mês de nascimento, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data tenha caído no fim de semana ou feriado.

O encerramento anual dos pagamentos ocorrerá no último dia útil bancário do ano, de acordo com as regras do Banco Central, que passa a ser a data-limite para o saque do abono.

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Tags

abono salarial brasil Ministério do Trabalho e Emprego

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