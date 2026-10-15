Trabalhadores receberão R$ 800 milhões de abono salarial; veja quem tem direito

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O pagamento de um lote complementar do abono salarial referente ao ano-base 2024 começou a ser feito nesta quinta-feira, 15, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa.

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No total, 1.030.899 trabalhadores receberão R$ 804,2 milhões. Os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024.

O pagamento contempla trabalhadores cujos empregadores enviaram ou corrigiram informações entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026.

Revisão de dados

Com a revisão de dados, foi possível identificar pessoas que tinham direito ao benefício, mas não haviam sido incluídas nos pagamentos anteriores, além de corrigir valores de trabalhadores que já estavam habilitados.

O lote inclui 704.398 trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o Programa de Integração Social (PIS) pela Caixa Econômica Federal,e 326.501 servidores públicos, beneficiários do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pago pelo Banco do Brasil.

O calendário regular de pagamentos começou em 16 de fevereiro deste ano. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro deste ano.

Mais de 26 milhões de trabalhadores beneficiados

A estimativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados até o fim do ano, com um total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

A partir deste ano, o pagamento do PIS/Pasep passa a seguir datas fixas. Os valores foram liberados sempre no dia 15 do mês correspondente ao mês de nascimento, ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data tenha caído no fim de semana ou feriado.

O encerramento anual dos pagamentos ocorrerá no último dia útil bancário do ano, de acordo com as regras do Banco Central, que passa a ser a data-limite para o saque do abono.