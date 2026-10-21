Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Itabuna apresenta plano municipal de alfabetização em evento

Proposta busca organizar ações para garantir a aprendizagem das crianças na idade adequada

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Prefeitura de Itabuna apresenta políticas para a infância e destaca a construção do Plano Municipal de Alfabetização
Prefeitura de Itabuna apresenta políticas para a infância e destaca a construção do Plano Municipal de Alfabetização - Foto: Divulgação - Secom - PMI

A construção de uma política pública para fortalecer a alfabetização de crianças da rede municipal de ensino foi o destaque da participação de Itabuna no VIII (IN) FORMACCE – Colóquio de Estudos, Pesquisas e Ações em Currículo e Formação, realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus. O evento começou na terça-feira, 20, e segue até esta quinta-feira, 22.

Durante a mesa temática “Políticas Curriculares da Bahia”, representantes da Secretaria Municipal da Educação apresentaram as ações desenvolvidas pela rede no campo das políticas para a infância, com destaque para a construção da Política Municipal de Alfabetização de Itabuna (PMAI).

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Itabuna apresenta plano municipal de alfabetização em evento
Itabuna apresenta plano municipal de alfabetização em evento imagem

EDUCAÇÃO

Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior
Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior imagem

EDUCAÇÃO

Professores de Simões Filho compartilham experiências em fórum de educação
Professores de Simões Filho compartilham experiências em fórum de educação imagem

A proposta busca estabelecer diretrizes para o planejamento, a execução e o acompanhamento das ações de alfabetização, considerando as necessidades da rede municipal e os desafios educacionais do município. A iniciativa também pretende dar continuidade às políticas públicas para além das mudanças de gestão.

Entre as estratégias previstas estão a formação continuada dos profissionais da educação, o acompanhamento das aprendizagens, a avaliação dos estudantes, as intervenções pedagógicas e a recomposição da aprendizagem. O objetivo é ampliar as condições para que todas as crianças desenvolvam as habilidades de leitura e escrita na idade adequada.

Representantes da Secretaria Municipal da Educação de Itabuna apresentam ações da rede durante colóquio na Uesc
Representantes da Secretaria Municipal da Educação de Itabuna apresentam ações da rede durante colóquio na Uesc - Foto: Divulgação - Secom - PMI

A coordenadora-geral da Educação Básica, professora Lilian Lima, destacou a importância de organizar as ações da rede em uma política estruturada. “A construção do Plano representa um avanço para a Rede Municipal, porque organiza as ações de alfabetização e fortalece o acompanhamento das aprendizagens. Nosso objetivo é garantir que cada criança seja respeitada em seu processo de desenvolvimento e tenha as condições necessárias para avançar”, declarou.

O secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, ressaltou a participação dos profissionais da rede na elaboração do documento. “O Plano Municipal de Alfabetização nasce do diálogo com os profissionais da educação e da escuta das necessidades da nossa rede. Estamos construindo uma política pública sólida, com metas, estratégias e ações capazes de fortalecer o trabalho pedagógico e assegurar o direito de aprender”, afirmou.

A construção da política também está alinhada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa federal voltada à garantia da alfabetização das crianças. A articulação busca fortalecer a atuação conjunta entre os diferentes níveis de gestão educacional e ampliar as condições para assegurar o direito à aprendizagem.

Além das estratégias de alfabetização, a apresentação abordou a importância de considerar as diferentes experiências, culturas e formas de aprender das crianças na organização do currículo e das práticas pedagógicas.

Coordenado pelos professores Alba Lúcia e Joelson Onofre, o colóquio reúne pesquisadores, docentes, gestores e profissionais da educação em conferências, mesas temáticas, rodas de conversa e minicursos. A programação busca aproximar as pesquisas acadêmicas das experiências desenvolvidas nas redes públicas de ensino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação itabuna

Relacionadas

Mais lidas