Itabuna apresenta plano municipal de alfabetização em evento

A construção de uma política pública para fortalecer a alfabetização de crianças da rede municipal de ensino foi o destaque da participação de Itabuna no VIII (IN) FORMACCE – Colóquio de Estudos, Pesquisas e Ações em Currículo e Formação, realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus. O evento começou na terça-feira, 20, e segue até esta quinta-feira, 22.

Durante a mesa temática “Políticas Curriculares da Bahia”, representantes da Secretaria Municipal da Educação apresentaram as ações desenvolvidas pela rede no campo das políticas para a infância, com destaque para a construção da Política Municipal de Alfabetização de Itabuna (PMAI).

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A proposta busca estabelecer diretrizes para o planejamento, a execução e o acompanhamento das ações de alfabetização, considerando as necessidades da rede municipal e os desafios educacionais do município. A iniciativa também pretende dar continuidade às políticas públicas para além das mudanças de gestão.

Entre as estratégias previstas estão a formação continuada dos profissionais da educação, o acompanhamento das aprendizagens, a avaliação dos estudantes, as intervenções pedagógicas e a recomposição da aprendizagem. O objetivo é ampliar as condições para que todas as crianças desenvolvam as habilidades de leitura e escrita na idade adequada.

Representantes da Secretaria Municipal da Educação de Itabuna apresentam ações da rede durante colóquio na Uesc - Foto: Divulgação - Secom - PMI

A coordenadora-geral da Educação Básica, professora Lilian Lima, destacou a importância de organizar as ações da rede em uma política estruturada. “A construção do Plano representa um avanço para a Rede Municipal, porque organiza as ações de alfabetização e fortalece o acompanhamento das aprendizagens. Nosso objetivo é garantir que cada criança seja respeitada em seu processo de desenvolvimento e tenha as condições necessárias para avançar”, declarou.

O secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, ressaltou a participação dos profissionais da rede na elaboração do documento. “O Plano Municipal de Alfabetização nasce do diálogo com os profissionais da educação e da escuta das necessidades da nossa rede. Estamos construindo uma política pública sólida, com metas, estratégias e ações capazes de fortalecer o trabalho pedagógico e assegurar o direito de aprender”, afirmou.

A construção da política também está alinhada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa federal voltada à garantia da alfabetização das crianças. A articulação busca fortalecer a atuação conjunta entre os diferentes níveis de gestão educacional e ampliar as condições para assegurar o direito à aprendizagem.

Além das estratégias de alfabetização, a apresentação abordou a importância de considerar as diferentes experiências, culturas e formas de aprender das crianças na organização do currículo e das práticas pedagógicas.

Coordenado pelos professores Alba Lúcia e Joelson Onofre, o colóquio reúne pesquisadores, docentes, gestores e profissionais da educação em conferências, mesas temáticas, rodas de conversa e minicursos. A programação busca aproximar as pesquisas acadêmicas das experiências desenvolvidas nas redes públicas de ensino.