BAHIA
Qualificação gratuita: Senac abre mais de 2 mil vagas em cursos técnicos
Inscrições vão até 16 de novembro
O Senac EAD está com inscrições abertas para 2.815 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As oportunidades estão distribuídas em dez estados brasileiros, incluindo a Bahia, e oferecem formação profissional com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
As inscrições começaram nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 10h, e seguem até 16 de novembro, às 17h. As aulas têm início previsto para 18 de janeiro de 2027.
As vagas oferecidas na Bahia são são destinadas exclusivamente a moradores do estado.
Quais cursos técnicos estão disponíveis?
O programa reúne formações em diferentes áreas, com opções voltadas à gestão, tecnologia, serviços e segurança. Confira os cursos oferecidos:
- Técnico em Administração;
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;
- Técnico em Logística;
- Técnico em Meio Ambiente;
- Técnico em Óptica;
- Técnico em Qualidade;
- Técnico em Recursos Humanos;
- Técnico em Secretariado;
- Técnico em Guia de Turismo;
- Técnico em Segurança do Trabalho;
- Técnico em Transações Imobiliárias;
- Técnico em Marketing.
Quem pode participar e como funciona a seleção?
O Programa Senac de Gratuidade é destinado a pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos federais. Antes de se inscrever, o candidato deve consultar os pré-requisitos específicos do curso escolhido, que podem incluir a conclusão do ensino médio ou estar cursando, no mínimo, o segundo período.
A seleção segue quatro etapas:
- Escolha do polo: definição da unidade de apoio vinculada à inscrição.
- Disponibilidade de vagas: seleção para o curso escolhido, conforme a oferta.
- Ordem de inscrição: classificação dos candidatos de acordo com o momento em que se inscreveram.
- Documentação: apresentação dos documentos exigidos para efetivar a matrícula.
As aulas serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que reúne conteúdos, atividades e avaliações. A formação utiliza recursos tecnológicos para aproximar os estudantes das práticas profissionais, incluindo:
- Videoaulas;
- Simuladores que reproduzem situações do cotidiano de trabalho;
- Atividades on-line voltadas ao desenvolvimento de habilidades profissionais.
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No curso Técnico em Óptica, também estão previstas vivências práticas em laboratórios, acompanhadas por tutores habilitados. Os encontros serão agendados com o polo de apoio presencial escolhido no momento da inscrição.
Ao concluir o curso e obter aprovação, o estudante receberá um diploma de nível técnico reconhecido pelo MEC e válido em todo o território nacional.