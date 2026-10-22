Qualificação gratuita: Senac abre mais de 2 mil vagas em cursos técnicos

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O Senac EAD está com inscrições abertas para 2.815 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As oportunidades estão distribuídas em dez estados brasileiros, incluindo a Bahia, e oferecem formação profissional com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições começaram nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 10h, e seguem até 16 de novembro, às 17h. As aulas têm início previsto para 18 de janeiro de 2027.

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As vagas oferecidas na Bahia são são destinadas exclusivamente a moradores do estado.

Quais cursos técnicos estão disponíveis?

O programa reúne formações em diferentes áreas, com opções voltadas à gestão, tecnologia, serviços e segurança. Confira os cursos oferecidos:

Técnico em Administração;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Logística;

Técnico em Meio Ambiente;

Técnico em Óptica;

Técnico em Qualidade;

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Secretariado;

Técnico em Guia de Turismo;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Transações Imobiliárias;

Técnico em Marketing.

Quem pode participar e como funciona a seleção?

O Programa Senac de Gratuidade é destinado a pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos federais. Antes de se inscrever, o candidato deve consultar os pré-requisitos específicos do curso escolhido, que podem incluir a conclusão do ensino médio ou estar cursando, no mínimo, o segundo período.

A seleção segue quatro etapas:

Escolha do polo: definição da unidade de apoio vinculada à inscrição. Disponibilidade de vagas: seleção para o curso escolhido, conforme a oferta. Ordem de inscrição: classificação dos candidatos de acordo com o momento em que se inscreveram. Documentação: apresentação dos documentos exigidos para efetivar a matrícula.

As aulas serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que reúne conteúdos, atividades e avaliações. A formação utiliza recursos tecnológicos para aproximar os estudantes das práticas profissionais, incluindo:

Videoaulas;

Simuladores que reproduzem situações do cotidiano de trabalho;

Atividades on-line voltadas ao desenvolvimento de habilidades profissionais.

No curso Técnico em Óptica, também estão previstas vivências práticas em laboratórios, acompanhadas por tutores habilitados. Os encontros serão agendados com o polo de apoio presencial escolhido no momento da inscrição.

Ao concluir o curso e obter aprovação, o estudante receberá um diploma de nível técnico reconhecido pelo MEC e válido em todo o território nacional.