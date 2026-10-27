Enem ganha nova função e passa a avaliar ensino médio; entenda

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passa a desempenhar uma nova função em 2026: avaliar a qualidade da educação básica no país, no âmbito do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A mudança foi estabelecida pelo Decreto nº 12.915, de março de 2026, e amplia o uso dos resultados do exame para acompanhar a aprendizagem dos estudantes ao final do ensino médio.

Com a integração, o Enem passa a reunir três finalidades: contribuir para a avaliação da qualidade da educação básica, permitir a certificação de conclusão do ensino médio, conforme os critérios vigentes, e viabilizar o acesso à educação superior.

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A medida permitirá utilizar os resultados para identificar desafios de aprendizagem e subsidiar o planejamento de políticas públicas educacionais. A avaliação também abrangerá estudantes concluintes da rede privada, ampliando o acompanhamento do desempenho nessa etapa de ensino.

Inscrição automática para estudantes da rede pública

Em 2026, os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública tiveram a inscrição no Enem realizada automaticamente, com base nas informações encaminhadas pelas redes de ensino ao Ministério da Educação (MEC).

Conforme o edital do exame, esses participantes puderam escolher entre inglês e espanhol como língua estrangeira no período de 7 a 18 de outubro. Quem não fez a opção dentro do prazo recebeu automaticamente a prova de língua inglesa, sem possibilidade de alteração.

Outra medida adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) busca aproximar o exame da rotina escolar: a maioria dos estudantes concluintes da rede pública deverá realizar a prova na própria escola onde estuda.

As redes de ensino e as unidades escolares também podem consultar, no Sistema Saeb, os locais de aplicação destinados aos seus estudantes para organizar ações de mobilização e transporte.

Professores vão auxiliar na aplicação

A integração do Enem ao Saeb também prevê a criação da Rede de Interlocutores Escolares (RIE), formada por professores das redes públicas estaduais e do Distrito Federal, selecionados pelas respectivas secretarias de Educação.

Prevista na Portaria nº 429/2026, a iniciativa tem como objetivo apoiar a mobilização dos estudantes e acompanhar a aplicação das provas nas escolas, contribuindo para a segurança do processo.

Os professores selecionados deverão estar em efetivo exercício e serão convocados conforme a necessidade, após a homologação da inscrição no sistema da rede. As capacitações para o desempenho das atividades já tiveram início. Ao final da atuação, os profissionais receberão remuneração por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE).

Na edição de 2026, os resultados do Enem não serão utilizados para fins de financiamento da educação básica, especialmente na distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Para essa finalidade, permanecerão como referência os resultados do Saeb de 2025.

A previsão é que, em 2027, sejam divulgados os resultados do Enem de 2026, incluindo dados por redes de ensino e escolas, desde que seja atingido o percentual mínimo de participação exigido.

O Inep também vem promovendo encontros com representantes das redes públicas estaduais, do Distrito Federal, de instituições privadas e de universidades para apresentar a integração do exame ao Saeb e as novas matrizes de referência.

As discussões incluem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, homologadas em 2024, e os padrões de desempenho previstos na legislação educacional, com foco no monitoramento da aprendizagem e na identificação dos níveis de conhecimento alcançados pelos estudantes.

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. O exame continua sendo uma das principais formas de ingresso na educação superior, por meio de processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni), além de poder ser utilizado em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.