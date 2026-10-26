Fãs de K-pop e doramas podem aprender coreano de graça; saiba como

A popularidade das músicas do BTS e das novelas sul-coreanas, conhecidas como doramas, tem aproximado o público brasileiro da língua e da cultura da Coreia do Sul. Para quem deseja ir além das legendas e compreender as expressões ouvidas nas produções e canções, o Ministério da Educação (MEC) passou a oferecer o coreano em sua plataforma gratuita de aprendizagem de idiomas, o MEC Idiomas.

A novidade amplia a oferta do serviço, que já disponibiliza cursos de inglês e espanhol. A proposta é conduzir os estudantes desde os primeiros contatos com o idioma até a prática de conversas cotidianas, por meio de aulas em vídeo, exercícios interativos e atividades voltadas à escrita e à pronúncia.

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Um dos diferenciais do curso é o ensino do hangul, sistema de escrita coreano composto por 24 letras básicas, sendo 14 consoantes e 10 vogais. Diferentemente do inglês e do espanhol, o idioma utiliza um sistema de escrita próprio, no qual as letras são combinadas em blocos que representam sílabas.

Na aba Letras, os estudantes poderão ouvir os sons de cada caractere, consultar sua romanização - representação da pronúncia com caracteres latinos - e acompanhar o próprio progresso. A plataforma também contará com uma trilha de aprendizagem gradual, exercícios para praticar os traços das letras e correções imediatas das atividades.

Prática de conversação

O curso também prevê exercícios baseados em situações cotidianas de comunicação. Em uma das atividades, o estudante acompanhará um diálogo e deverá escolher a resposta mais adequada ao contexto. As alternativas serão apresentadas com a escrita em coreano e a pronúncia, acompanhadas de explicações sobre as respostas.

Outro recurso permitirá praticar a fala com o microfone do dispositivo. O aluno poderá ouvir uma frase e repeti-la em voz alta, enquanto quem não puder realizar o exercício oral naquele momento terá a opção de continuar a aula.

As aulas em vídeo apresentarão expressões em coreano com romanização e tradução para o português. A narração explicará o uso das frases, com legendas que poderão ser ativadas ou desativadas. Também serão disponibilizados diálogos cotidianos com áudio, pronúncia e significado, permitindo que cada estudante avance no próprio ritmo.

Mais de 774 mil matrículas

O MEC Idiomas está disponível em portal e aplicativo gratuitos, com cursos organizados em etapas que vão do nível básico ao avançado. Antes da inclusão do coreano, a plataforma oferecia aulas de inglês e espanhol e já registrava mais de 774 mil matrículas ativas nessas duas línguas.

Do total, 581.705 matrículas são em inglês, o equivalente a 75,1%, enquanto 192.996 correspondem ao espanhol, representando 24,9%. Os dados do ministério também apontam a presença expressiva de jovens adultos: pessoas de 18 a 34 anos concentram 60,5% das matrículas, com maior participação da faixa etária entre 25 e 34 anos.

Com a inclusão do coreano, o MEC amplia as possibilidades de aprendizagem gratuita de idiomas, em um cenário no qual a música, as produções audiovisuais e outros elementos da cultura sul-coreana despertam o interesse de brasileiros pela língua.