EDUCAÇÃO
Formação em Itaberaba aborda o uso do jornal na alfabetização
Promovida pelo A TARDE Educação, atividade reuniu professores da rede municipal de ensino
Professores do 2º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Itaberaba, na região do Piemonte do Paraguaçu, participaram, nesta terça-feira, 27, de uma formação do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.
Voltada ao uso do jornal como ferramenta pedagógica nos processos de alfabetização e letramento, a atividade foi realizada no Centro de Atendimento à Educação Básica e Formação Continuada Padre Giovanni Caneva (Cenacon), com encontros nos turnos da manhã e da tarde.
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O encontro foi conduzido pelas pedagogas do Programa Isadora Cruz, mestre em Educação e Contemporaneidade, Fernanda Souza, mestre em Educação, e Quécia Damascena, doutora em Educação.
A professora do 2º ano, Letícia Santana, que atua há dois anos na rede municipal, destacou a oportunidade de conhecer novas formas de trabalhar com o jornal. Segundo ela, a formação pode contribuir tanto para a prática docente quanto para o aprendizado das crianças, especialmente por apresentar um recurso ainda pouco familiar aos estudantes.
“É uma formação muito interessante, porque oferece ao estudante obter o recurso que não estão tão acostumados com o jornal e fortalece também a prática pedagógica do professor”, avaliou.
Técnica pedagógica dos anos iniciais e professora de alfabetização desde 1997, Hianne Pinheiro Ramos, também ressaltou o potencial do jornal como recurso complementar às atividades desenvolvidas nas escolas. Para ela, a proposta amplia as possibilidades de trabalho com gêneros textuais no processo de alfabetização.
“O uso do jornal na sala de aula, com os professores do segundo ano, é uma ferramenta que vem a somar”, disse.
Presente no encontro, a secretária municipal da Educação, Jacielma Vieira, destacou que a formação continuada contribui para aproximar as práticas pedagógicas das necessidades dos estudantes. “Nós precisamos estar sempre em busca do conhecimento, a troca do conhecimento faz valer a nossa prática na sala de aula, buscando sempre aproximar o tempo que o nosso aluno precisa para aprender, respeitando cada um”, concluiu.