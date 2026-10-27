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Formação em Itaberaba aborda o uso do jornal na alfabetização

Promovida pelo A TARDE Educação, atividade reuniu professores da rede municipal de ensino

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
| Atualizada em
Professores do 2º ano da rede municipal de Itaberaba participam de formação sobre o uso do jornal na sala de aula
Professores do 2º ano da rede municipal de Itaberaba participam de formação sobre o uso do jornal na sala de aula - Foto: Divulgação

Professores do 2º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Itaberaba, na região do Piemonte do Paraguaçu, participaram, nesta terça-feira, 27, de uma formação do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Voltada ao uso do jornal como ferramenta pedagógica nos processos de alfabetização e letramento, a atividade foi realizada no Centro de Atendimento à Educação Básica e Formação Continuada Padre Giovanni Caneva (Cenacon), com encontros nos turnos da manhã e da tarde.

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O encontro foi conduzido pelas pedagogas do Programa Isadora Cruz, mestre em Educação e Contemporaneidade, Fernanda Souza, mestre em Educação, e Quécia Damascena, doutora em Educação.

A professora do 2º ano, Letícia Santana, que atua há dois anos na rede municipal, destacou a oportunidade de conhecer novas formas de trabalhar com o jornal. Segundo ela, a formação pode contribuir tanto para a prática docente quanto para o aprendizado das crianças, especialmente por apresentar um recurso ainda pouco familiar aos estudantes.

“É uma formação muito interessante, porque oferece ao estudante obter o recurso que não estão tão acostumados com o jornal e fortalece também a prática pedagógica do professor”, avaliou.

Técnica pedagógica dos anos iniciais e professora de alfabetização desde 1997, Hianne Pinheiro Ramos, também ressaltou o potencial do jornal como recurso complementar às atividades desenvolvidas nas escolas. Para ela, a proposta amplia as possibilidades de trabalho com gêneros textuais no processo de alfabetização.

“O uso do jornal na sala de aula, com os professores do segundo ano, é uma ferramenta que vem a somar”, disse.

Secretari de educação de Itaberaba, Jacielma Vieira
Secretari de educação de Itaberaba, Jacielma Vieira - Foto: Divulgação

Presente no encontro, a secretária municipal da Educação, Jacielma Vieira, destacou que a formação continuada contribui para aproximar as práticas pedagógicas das necessidades dos estudantes. “Nós precisamos estar sempre em busca do conhecimento, a troca do conhecimento faz valer a nossa prática na sala de aula, buscando sempre aproximar o tempo que o nosso aluno precisa para aprender, respeitando cada um”, concluiu.

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