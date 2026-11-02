Enem 2026: o que fazer na última semana antes da prova?

Faltando apenas seis dias para a aplicação da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, mais de 5 milhões de estudantes devem se preparar para entrar em mais de 1.400 instituições de ensino superior.

Nos dias que antecedem essa etapa, a recomendação é priorizar a revisão dos conteúdos já estudados, organizar a estratégia para responder às questões e cuidar da rotina para chegar ao exame com mais tranquilidade.

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Julia Konofal, produtora de conteúdo da Kultivi, plataforma de educação gratuita e online, reúne cinco orientações para ajudar os estudantes a aproveitar os últimos dias antes da prova e evitar erros que podem comprometer o desempenho.

Entre as dicas estão a de revisar os conteúdos, planejar o tempo durante o exame, conferir os documentos necessários, manter uma rotina de sono adequada e preparar a alimentação para as horas de avaliação.

Confira as dicas

Troque o conteúdo novo pela revisão

Tentar aprender um assunto do zero pode gerar mais insegurança do que resultados. Com pouco tempo para aprofundar temas novos, o estudante corre o risco de aumentar a ansiedade e perder o foco nos conteúdos que já domina. A recomendação é aproveitar os últimos dias para reforçar o aprendizado e identificar pontos que ainda geram dúvidas.

Revisar resumos e mapas mentais, retomar fórmulas e conceitos importantes e resolver questões de edições anteriores do Enem são estratégias para consolidar o conhecimento e se familiarizar com o estilo das perguntas. Para a redação, vale rever a estrutura do texto dissertativo-argumentativo e selecionar repertórios socioculturais que possam ser relacionados a diferentes temas.

“Na reta final, é importante direcionar a energia para o que pode trazer mais segurança: revisar o que você já estudou, retomar os conteúdos que ainda geram dúvidas e praticar com questões anteriores. Tentar aprender tudo de última hora pode aumentar a ansiedade. O objetivo agora é consolidar o conhecimento e chegar à prova preparado para utilizá-lo”, orienta Julia.

Defina sua estratégia para os dias de prova

O Enem exige concentração por várias horas, e administrar bem o tempo faz parte da preparação. Por isso, vale decidir antecipadamente como começar a prova, quanto tempo reservar para cada etapa e em que momento preencher o cartão-resposta.

Uma estratégia possível é resolver primeiro as questões consideradas mais acessíveis, deixando as mais difíceis para uma segunda rodada. Dessa forma, o candidato evita gastar tempo excessivo em uma única pergunta e consegue avançar pelas demais. No primeiro dia, também é importante planejar o tempo dedicado à redação, incluindo a elaboração do texto e a revisão final.

O preenchimento do cartão-resposta merece atenção especial. Deixar essa tarefa para os minutos finais aumenta o risco de erros e de questões sem resposta registrada. O ideal é reservar um período específico para transferir as alternativas e conferir se todas foram marcadas corretamente.

“Ter uma estratégia ajuda a manter o controle do tempo e evita que o estudante fique preso a uma questão difícil. É importante saber quando seguir adiante e voltar depois, sem perder de vista o horário de encerramento. O planejamento deve considerar também o tempo para preencher o cartão-resposta com calma”, recomenda a especialista.

Prepare documentos, materiais e trajeto com antecedência

A organização para o dia do exame deve começar antes da véspera. O primeiro passo é acessar a Página do Participante e conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o endereço do local de prova, além da data e do horário. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dias de aplicação.

Também é necessário separar um documento oficial de identificação com foto aceito pelo edital e uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Conferir as regras oficiais com antecedência ajuda a evitar dúvidas e contratempos na entrada.

Outro cuidado é planejar o deslocamento. Verifique o trajeto, estime o tempo necessário e considere possíveis congestionamentos ou atrasos no transporte. Se possível, conheça previamente o caminho até o local. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília, e não há tolerância para atrasos. As provas começam às 13h30.

Cuide do sono durante toda a semana

Dormir bem contribui para a concentração, a memória e o raciocínio, habilidades fundamentais para enfrentar uma prova extensa. Por isso, o cuidado com o descanso deve fazer parte da rotina ao longo da semana, e não apenas na noite anterior ao exame.

Manter horários regulares para dormir e acordar ajuda a evitar o cansaço acumulado. Virar a noite estudando pode prejudicar a atenção e dificultar a recuperação das informações durante a prova. Nos dias que antecedem o Enem, a recomendação é reduzir o ritmo dos estudos à noite, diminuir o uso de telas antes de dormir e reservar um tempo para atividades relaxantes.

Na véspera, vale priorizar uma revisão leve, se necessário, e encerrar os estudos em um horário que permita descansar. A ideia é chegar ao local de prova com disposição física e mental para enfrentar as horas de avaliação. “Não adianta aproveitar a última noite para tentar recuperar todo o conteúdo que não foi estudado. O descanso também faz parte da preparação. Manter uma rotina de sono e evitar o cansaço excessivo ajuda o estudante a preservar a concentração e a raciocinar melhor durante a prova”, orienta Julia.

Leve lanches práticos para o dia da prova

Como o Enem dura várias horas, planejar a alimentação também pode ajudar o candidato a enfrentar o exame com mais conforto. Antes de sair de casa, a orientação é fazer uma refeição adequada e dar preferência a alimentos que já fazem parte da rotina, evitando experimentar algo novo que possa causar desconforto.

Para levar, vale escolher lanches fáceis de consumir e que não façam muita sujeira, como frutas, castanhas, amendoins, biscoitos simples e barras de proteína. Água também é importante para manter a hidratação durante a avaliação. Alimentos muito pesados ou gordurosos podem causar desconforto, por isso é melhor evitá-los antes e durante a prova.

É necessário observar as regras do edital para embalagens e garrafas, que podem ser verificadas pelos fiscais. A organização prévia facilita o consumo dos alimentos durante o exame e evita distrações desnecessárias. “Quando eu fiz o Enem, coloquei todos os alimentos em potes transparentes. Além de ser permitido, isso facilitou a minha alimentação enquanto eu fazia a prova”, finaliza Julia.