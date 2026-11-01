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Provas do Enem 2026 começam em uma semana; veja horários e o que levar

Mais de 5 milhões de inscritos devem ficar atentos às regras do exame

Victoria Isabel
Por
Enem 2026
Enem 2026 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Falta uma semana para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas serão aplicadas nos próximos domingos, 8 e 15 de novembro, e os mais de 5 milhões de inscritos devem ficar atentos aos horários, documentos exigidos e materiais permitidos durante a aplicação.

No primeiro dia, os candidatos farão a redação e as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo domingo, será a vez das questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

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Cada área do conhecimento terá 45 questões. As orientações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), conforme informações da Agência Brasil.

Horários do Enem 2026

Os horários seguem o fuso de Brasília. A organização recomenda que os participantes cheguem com antecedência para evitar imprevistos.

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início das provas: 13h30;
  • Término no dia 8 de novembro: 19h;
  • Término no dia 15 de novembro: 18h30.

Participantes com tempo adicional terão até as 20h no primeiro domingo e até as 19h30 no segundo dia para concluir a prova. Para quem fará a videoprova em Libras, o limite será ampliado em duas horas.

O que levar para a prova

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Também é recomendado levar o Cartão de Confirmação de Inscrição. A Declaração de Comparecimento impressa pode ser levada por quem precisa comprovar presença no exame para o trabalho.

Alimentos e medicamentos são permitidos, mas poderão passar por vistoria dos fiscais.

Documentos aceitos no Enem

Os candidatos podem apresentar documentos físicos ou digitais. Entre os documentos físicos aceitos estão:

  • Carteira de Identidade (RG);
  • Passaporte;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Carteira de Trabalho impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997;
  • Identidade profissional expedida por conselho de classe.
  • Na versão digital, são aceitos e-Título, CNH Digital, RG Digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Os documentos digitais devem ser apresentados nos aplicativos oficiais ou no Gov.br. Capturas de tela e fotografias dos documentos não serão aceitas.

O que é proibido levar

Celulares, relógios, fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização.

Também não é permitido utilizar lápis, borracha, corretivo, lapiseira, régua, livros, anotações, óculos escuros, chapéus ou bonés durante a prova.

O participante que entrar na sala com algum desses itens fora do envelope poderá ser eliminado.

Regras durante a aplicação

Os participantes devem aguardar a autorização do fiscal antes de iniciar a prova e se submeter à identificação e à revista eletrônica, quando solicitadas.

A partir das 13h, a ida ao banheiro será permitida somente com acompanhamento de um fiscal. Antes de sair da sala, o candidato deverá fechar o caderno de questões e deixá-lo com a capa voltada para cima.

As respostas das questões objetivas e a redação devem ser preenchidas com caneta preta. Ao deixar definitivamente a sala, o participante precisa entregar o cartão-resposta, a folha de redação e a folha de rascunho.

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Quem pode solicitar reaplicação do Enem?

Candidatos prejudicados por problemas logísticos durante a aplicação ou diagnosticados com doenças infectocontagiosas na semana anterior ao exame poderão solicitar a reaplicação das provas.

Entre as situações consideradas estão desastres naturais que comprometam a estrutura do local de prova, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade e falhas nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado ao participante.

Os pedidos serão analisados individualmente pelo Inep.

Quando sai o gabarito do Enem 2026?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep, na seção Provas e Gabaritos, até o décimo dia útil após a aplicação do segundo dia de exame.

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