Enem 2026 permite cão de apoio emocional para candidatos com TEA

Participantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão contar com diferentes recursos de acessibilidade durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, nos dias 8 e 15 de novembro. Entre as possibilidades está a presença de um cão de apoio emocional, mediante solicitação prévia e autorização do atendimento especializado.

As orientações estão disponíveis na Cartilha do participante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O documento apresenta informações sobre as particularidades dos candidatos com autismo e os recursos que podem ser disponibilizados durante o exame.

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Para ter acesso ao atendimento especializado, o participante precisa ter informado sua condição no momento da inscrição e apresentado a documentação exigida pelo Inep.

Entre os recursos previstos estão o acréscimo de 60 minutos ao tempo regular de prova em cada dia de aplicação, profissionais capacitados para realizar a leitura e a transcrição das respostas, sala reservada para acompanhante, materiais próprios e protetor auricular não eletrônico. Também podem ser adotados critérios de avaliação da redação que considerem as particularidades linguísticas do candidato com TEA.

Segundo Carla Costa, psicopedagoga e educadora parental com mais de uma década de atuação na área da educação, a garantia de acessibilidade depende do respeito às necessidades individuais e do preparo dos profissionais responsáveis pela aplicação.

“O excesso de estímulos sonoros, a movimentação e a pressão emocional podem interferir na concentração de alguns estudantes, por isso recursos como tempo adicional, protetor auricular e o acompanhamento de profissionais capacitados fazem toda a diferença. Os aplicadores”, destaca a especialista.

Carla Costa, psicopedagoga e educadora parental - Foto: Marcelo Camargo_Agência Brasil

A preparação dos aplicadores também é importante para lidar com possíveis diferenças na comunicação, na interação social e na compreensão de orientações. Algumas pessoas autistas podem precisar de mais tempo para processar informações ou apresentar maior sensibilidade a estímulos sonoros e mudanças na rotina.

“Se o aplicador não conhece as características do TEA, pode acabar confundindo uma dificuldade de processamento com desatenção ou até indisciplina. Por isso, é importante que esses profissionais saibam como orientar o participante sem aumentar sua tensão, respeitando os recursos autorizados para cada caso. Esse cuidado faz diferença para que o estudante consiga se concentrar nas questões e demonstrar o que aprendeu”, conclui Carla.

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação. No segundo, será a vez de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O local de prova pode ser consultado no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, no site do Inep. A nota do exame é utilizada principalmente para ingresso em instituições de ensino superior, por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de universidades brasileiras e portuguesas.

