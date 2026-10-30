ENEM
Enem 2026 permite cão de apoio emocional para candidatos com TEA
Cartilha do Inep reúne recursos de acessibilidade para participantes com autismo durante as provas
Participantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão contar com diferentes recursos de acessibilidade durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, nos dias 8 e 15 de novembro. Entre as possibilidades está a presença de um cão de apoio emocional, mediante solicitação prévia e autorização do atendimento especializado.
As orientações estão disponíveis na Cartilha do participante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O documento apresenta informações sobre as particularidades dos candidatos com autismo e os recursos que podem ser disponibilizados durante o exame.
Leia Também:
Para ter acesso ao atendimento especializado, o participante precisa ter informado sua condição no momento da inscrição e apresentado a documentação exigida pelo Inep.
Entre os recursos previstos estão o acréscimo de 60 minutos ao tempo regular de prova em cada dia de aplicação, profissionais capacitados para realizar a leitura e a transcrição das respostas, sala reservada para acompanhante, materiais próprios e protetor auricular não eletrônico. Também podem ser adotados critérios de avaliação da redação que considerem as particularidades linguísticas do candidato com TEA.
Segundo Carla Costa, psicopedagoga e educadora parental com mais de uma década de atuação na área da educação, a garantia de acessibilidade depende do respeito às necessidades individuais e do preparo dos profissionais responsáveis pela aplicação.
“O excesso de estímulos sonoros, a movimentação e a pressão emocional podem interferir na concentração de alguns estudantes, por isso recursos como tempo adicional, protetor auricular e o acompanhamento de profissionais capacitados fazem toda a diferença. Os aplicadores”, destaca a especialista.
A preparação dos aplicadores também é importante para lidar com possíveis diferenças na comunicação, na interação social e na compreensão de orientações. Algumas pessoas autistas podem precisar de mais tempo para processar informações ou apresentar maior sensibilidade a estímulos sonoros e mudanças na rotina.
“Se o aplicador não conhece as características do TEA, pode acabar confundindo uma dificuldade de processamento com desatenção ou até indisciplina. Por isso, é importante que esses profissionais saibam como orientar o participante sem aumentar sua tensão, respeitando os recursos autorizados para cada caso. Esse cuidado faz diferença para que o estudante consiga se concentrar nas questões e demonstrar o que aprendeu”, conclui Carla.
O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação. No segundo, será a vez de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O local de prova pode ser consultado no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, no site do Inep. A nota do exame é utilizada principalmente para ingresso em instituições de ensino superior, por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de universidades brasileiras e portuguesas.