Circuito Enem leva revisão de conteúdos a nove municípios baianos

O III Circuito Enem será realizado nesta quinta-feira, 29, em nove municípios baianos, com aulões presenciais e virtuais, rodas de conversa e exibição de filmes voltados à preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

A iniciativa contempla Salvador, Bom Jesus da Lapa, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Ubaíra, Santo Estêvão, Jequié, Eunápolis e Santa Cruz Cabrália. Durante quatro horas-aula, estudantes da rede estadual de ensino participarão de atividades em suas unidades escolares, com conteúdos das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.

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A proposta é integrar diferentes componentes curriculares a partir de temas contemporâneos e questões no formato do Enem. As atividades buscam estimular habilidades como leitura, interpretação, análise, raciocínio e resolução de problemas, além de revisar e aprofundar conhecimentos importantes para o exame.

Promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), o circuito integra o Plano de Mobilização Enem 2026, por meio do Programa Universidade para Todos (UPT) em parceria com as universidades do Estado da Bahia (UNEB), Estadual de Feira de Santana (UEFS), Estadual de Santa Cruz (UESC) e do Sudoeste da Bahia (UESB).

A ação também conta com o apoio das universidades federais da Bahia (UFBA), do Oeste da Bahia (UFOB), do Sudoeste Baiano (UFSB) e do Recôncavo Baiano (UFRB).

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar:

documento oficial com foto;

caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

água e alimentos para consumo durante a aplicação.

Exame mobiliza 437 mil candidatos na Bahia

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Bahia teve 437,1 mil candidatos inscritos. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame. Em todo o país, o Enem reuniu mais de 5 milhões de inscritos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.