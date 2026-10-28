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CIÊNCIA E PROTAGONISMO

Semana de Ciência e Tecnologia tem entrada gratuita em Salvador até esta quarta (28/10)

Com o tema ‘Ciências Delas’, programação valoriza o protagonismo feminino na pesquisa

Loren Beatriz Sousa
Por
Semana de Ciência e Tecnologia destaca mulheres e inovação na Bahia
Semana de Ciência e Tecnologia destaca mulheres e inovação na Bahia - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Com o tema ‘Ciência Delas’, a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) segue até esta quarta-feira, 28, com entrada gratuita, no Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador. A programação reúne estandes interativos, experimentos com realidade virtual, oficinas e rodas de conversa voltadas à popularização da ciência e à valorização do protagonismo feminino na pesquisa e na inovação.

A abertura oficial do evento ocorreu nesta terça-feira, 27, com atividades destinadas a aproximar o público do conhecimento científico e das tecnologias desenvolvidas em universidades, escolas e centros de pesquisa.

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Na Bahia, a iniciativa é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), com ações na capital e em municípios do interior. A proposta integra a estratégia estadual de ampliar o acesso à ciência e incentivar a participação da população em atividades de pesquisa e inovação.

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Exposição de projetos

Entre os destaques da exposição estão projetos de robótica desenvolvidos por estudantes e professores da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que apresentam o Robô Bill. Segundo Vitória Matos, de 22 anos, pesquisadora da área de robótica da universidade, o equipamento foi desenvolvido integralmente por professores e estudantes do curso de Sistemas de Informação, no Centro de Pesquisa em Arquitetura de Computadores e Sistemas Inteligentes e Robótica (ACSO).

O Bill funciona como uma espécie de assistente doméstico. O robô é capaz de reconhecer pessoas, responder a perguntas sobre assuntos específicos e transportar objetos. Em uma situação cotidiana, por exemplo, o usuário pode solicitar que ele vá até a cozinha, busque água e retorne com um copo.

A tecnologia, conforme detalhou Vitória, também pode ser aplicada em ambientes como restaurantes, onde o equipamento pode atuar como garçom, recebendo solicitações e levando itens aos clientes.

Projeto de robótica desenvolvidos por estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Projeto de robótica desenvolvidos por estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O próximo desafio da equipe será colocar o robô à prova na Competição Brasileira de Robótica, em João Pessoa. Na disputa, os equipamentos enfrentam tarefas práticas que exigem autonomia, reconhecimento do ambiente e execução de comandos.

No espaço da exposição, há também o Clube STEM, projeto criado pelas estudantes do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara. A iniciativa reúne projetos de robótica, tecnologia, sustentabilidade e outras áreas do conhecimento.

Entre os trabalhos está o Ecopark, que utiliza papel que seria descartado e cascas de aipim em uma proposta de reaproveitamento de materiais. De acordo com a estudante Emily Gabriele Barbosa, de 17 anos, o grupo também desenvolve um álbum de figurinhas dedicado a mulheres negras brasileiras e internacionais.

“A ideia do STEM é a sustentabilidade. É trazer isso para dentro da escola pública, porque a gente não tinha essas oportunidades. Por exemplo, material de robótica. Em que época alunos de escola pública tinham esse contato com esse material? Então, o STEM é para reforçar isso, para que os alunos da nossa escola venham até o clube, participem e estejam vivendo isso aqui que a gente está vivendo hoje”, destacou Emily.

Clube STEM, criado pelas estudantes do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara
Clube STEM, criado pelas estudantes do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Visibilidade global

Outro projeto desenvolvido pela estudante é o Fossa Viva Tech, criado a partir da observação de uma dificuldade enfrentada por moradores da zona rural: a dependência do fogão a lenha diante do alto preço do gás de cozinha.

A proposta consiste em produzir biogás a partir de resíduos orgânicos, como esterco de cavalos e bois, utilizando uma estrutura de baixo custo feita com lona. A ideia é reduzir a necessidade de instalações caras e ampliar o acesso à tecnologia para famílias que enfrentam dificuldades para adquirir combustíveis convencionais.

O projeto conquistou espaço no Solve for Tomorrow, programa da Samsung voltado ao incentivo de projetos educacionais baseados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Após avançar pelas etapas de seleção, o Fossa Viva Tech chegou à lista dos dez finalistas nacionais, sendo, segundo a estudante, o único projeto baiano a alcançar essa fase.

Emily tem previsão de viajar a São Paulo em dezembro para disputar a etapa final da premiação.

Para a professora de Língua Inglesa Charlene de Jesus, a visibilidade das estudantes é fundamental para incentivar novas gerações. “Quando uma estudante começa a apresentar e mostra o trabalho que é feito, as outras também vão perceber que aquele espaço é para elas”, afirmou.

Ciência como política pública

Durante a abertura do evento, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Edson Porto, ressaltou a importância de levar a produção científica a diferentes territórios e fortalecer a participação feminina na pesquisa. Segundo ele, o estado mantém investimentos em bolsas para pesquisadoras por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb).

“A política pública está sendo muito bem realizada aqui na Bahia através de mais de 101 feiras literárias, onde a SECTI se faz presente, em todo o interior da Bahia. E aqui [na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia], a gente vem com o tema mais relevante que existe, que é a mulher e a ciência delas. Para se ter ideia, são mais de 200 milhões [de reais] aplicados em bolsas através da Fapesb para doutoras e pesquisadoras, onde 80% são mulheres”, ressaltou Porto.

Edson Porto é secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
Edson Porto é secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Com o apoio da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), estão reunidos projetos de 15 escolas estaduais de diferentes municípios e territórios baianos, incluindo Feira de Santana, Santa Bárbara, Ipiaú, Cafarnaum, Itororó, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas e Salvador.

O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, destacou a articulação entre ensino, pesquisa e inovação por meio de políticas públicas, como o Pop Ciência Bahia. A estratégia inclui investimentos em educação integral, laboratórios de química, física e robótica, além de iniciativas destinadas a ampliar o contato dos estudantes com experiências científicas.

“A agenda de hoje é uma agenda compartilhada, que tem a centralidade da ciência e tecnologia, com a parceria da Fapesb. E a educação entra justamente nessa agenda de transversalidade”, disse.

Marcius Gomes é secretário da Educação da Bahia
Marcius Gomes é secretário da Educação da Bahia - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Mais parcerias e avanços

Durante o evento, a Secti assinou Termos de Cooperação Técnica com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict); Fapesb, Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia (Sinjorba).

A ocasião marcou ainda a entrega do Espaço Miríade e o lançamento da chamada para ocupação, que teve um investimento superior a R$670 mil. O local foi revitalizado por meio do convênio com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Governo da Bahia. O espaço é o ambiente de residência de projetos de inovação do Parque Tecnológico da Bahia.

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Bahia Educação

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