Corrida da Educação encerra Jogos Escolares 2026 em Camaçari

A 2ª Corrida da Educação de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, marcou o encerramento dos Jogos Escolares 2026, nesta quarta-feira, 28, na Avenida Jorge Amado. Promovida pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc), a iniciativa incentivou hábitos saudáveis, estimulou a prática regular de atividades físicas e promoveu valores como superação, cooperação, respeito e inclusão.

A corrida foi disputada em diferentes categorias, com percursos adaptados a cada grupo. A primeira largada foi destinada aos participantes com deficiência (PcD), reforçando o compromisso do evento com a inclusão, seguida pela categoria dos estudantes dos anos iniciais. Para ambos os grupos, o trajeto foi de 500 metros.

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Já os estudantes da categoria Sub-12 percorreram 1 quilômetro, enquanto os participantes da Sub-16, professores, funcionários e convidados enfrentaram um percurso de aproximadamente 3 quilômetros.

Segundo colocado na categoria dos anos iniciais, o estudante Iuri Pereira Oliveira, de 10 anos, celebrou a participação na corrida. “Foi muito bom ter esses Jogos Escolares, porque todo mundo se diverte, todo mundo participa”, disse.

Para o professor de Educação Física do Centro Educacional Reitor Edgar Santos, Ruan Lima Cardoso, os Jogos Escolares representam uma oportunidade de aprendizado que vai além dos conteúdos trabalhados em sala de aula e das atividades desenvolvidas no ambiente escolar.

“Eu acho que o esporte educacional é excepcional para garantir que esses estudantes tenham uma motivação para adentrar ao mundo do esporte e, a partir daí, ganham motivação para levar à frente na vida diária”, afirmou.

A gestora da Escola Municipal Santo Antônio de Machadinho, Verônica Moraes, também avaliou positivamente os Jogos Escolares 2026.

“Tem um impacto muito positivo, porque ressalta esse protagonismo estudantil, une as escolas que podem compartilhar esse momento juntos. E, para eles [alunos] tudo é novidade. Sair da escola, estar nesse ambiente, ganhar a camisa, são pequenos detalhes que fazem a diferença. O que para o senso comum parece pouca coisa, mas que significa muito na vida de cada criança”, destacou.

Presente no evento, o titular da Seduc, Márcio Neves, destacou que a edição deste ano alcançou 51 unidades de ensino, com a participação de mais de 4,5 mil estudantes nas demais modalidades esportivas. Já a Corrida da Educação reuniu outros 1,1 mil participantes, entre estudantes, professores e funcionários não docentes da rede municipal.

“Hoje é uma grande festa de confraternização, na qual nós conseguimos integrar toda a comunidade escolar nessa corrida para celebrar esse grande momento do esporte e da educação”, celebrou Márcio.

Márcio Neves é secretário de Educação de Camaçari - Foto: Patrick Abreu

Terceira fase dos Jogos Escolares 2026

A primeira etapa dos Jogos Escolares foi dedicada às disputas de modalidades esportivas tradicionais de quadra e individuais, enquanto a segunda contou com o Festival de Talentos. A programação foi concluída com a corrida, iniciativa que reafirma o compromisso do município com a promoção da saúde, a qualidade de vida, a integração social e a valorização do esporte educacional.

O evento foi realizado pela Coordenação de Esporte Educacional da Seduc, em parceria com as secretarias de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), da Cultura (Secult), da Saúde (Sesau), da Mulher (Semu) e de Serviços Públicos (Sesp), além da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT). A iniciativa ainda contou com apoio do Esquadrão Fênix da Polícia Militar da Bahia (PMBA).