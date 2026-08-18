Camaçari abre Jogos Escolares com participação de 4,5 mil estudantes

O ginásio da Cidade do Saber, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, recebeu, nesta terça-feira, 18, a abertura oficial dos Jogos Escolares 2026. A programação reuniu cerca de 4.500 estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, além de participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da educação inclusiva.

Com disputas em diferentes modalidades, os Jogos Escolares contemplam esportes coletivos, individuais e atividades realizadas em duplas ou equipes. Entre as modalidades coletivas estão: basquete, futsal, handebol, vôlei e baleado.

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Nas modalidades individuais, os participantes competem em dama, xadrez, tênis de mesa, jogos eletrônicos, atletismo indoor, bocha e dominó. A programação também conta com futmesa, em caráter demonstrativo, além de dança, ginástica e capoeira, que podem ser disputadas de forma individual, em duplas ou coletivamente.

Esporte como ferramenta de aprendizagem

Para além da competição, a proposta dos Jogos Escolares busca utilizar o esporte como ferramenta de aprendizagem, convivência e desenvolvimento de habilidades como disciplina, cooperação, respeito e trabalho em equipe.

A estudante Nicolly Borges, 13 anos, do Centro Educacional Marquês de Abrantes, participa dos Jogos Escolares como assistente nos treinos de vôlei, ginástica e dança. Para ela, a experiência de acompanhar diferentes modalidades durante a competição é uma oportunidade de aprender e vivenciar novas atividades.

“Para mim, tem sido muito importante porque, querendo ou não, estou ali participando dos treinos, envolvendo mais a saúde e o corpo. Eu espero que a nossa escola ganhe e estou com muita expectativa para os Jogos Escolares de 2026”, disse.

Presente no evento, Márcio Gabriel da Silva, professor de Educação Física da Escola Municipal Professora Edelzuita Barreto Bahia, explicou que a preparação para a competição começou meses antes. Segundo ele, o treinamento incluiu atividades realizadas internamente na escola, com foco no desenvolvimento e na preparação dos estudantes.

"A preparação parte de uma atividade interna, que chamamos de interclasse. É uma preparação para os Jogos Escolares, uma competição esportiva, mas que tem também uma inclusão. Os estudantes se preparam dentro da escola para competir com outra unidade e mostrar tudo aquilo que foi desenvolvido durante o ano letivo”, contou.

Abertura oficial dos Jogos Escolares 2026 - Foto: Ana Albuquerque/Ag. A TARDE

Segundo a diretora da unidade escolar, Jucicleide Miranda, "as expectativas sempre são as melhores. O esporte nos ensina muito. As crianças aprendem sobre respeito, superação e espírito de trabalho em equipe. O professor de Educação Física, Márcio Gabriel, vem desenvolvendo esse trabalho ao longo de todo o ano e intensificando mais ainda na preparação para os Jogos Escolares”.

Os Jogos têm marcado a rotina estudantil de Vivian Maria Neves, 13 anos, estudante da Escola Municipal Caminho do Mar. Ela participa das modalidades de futebol e baleado e busca melhorar o resultado da equipe nesta edição. Em 2025, o time conquistou o terceiro lugar, e, segundo a estudante, os treinamentos foram mantidos ao longo do ano.

“Ano passado foi bom, não esperávamos ficar em terceiro lugar. Jogamos, nos divertimos e gostamos. Esse ano a gente espera que, com fé em Deus, a gente fique em primeiro ou em segundo lugar. Treinamos o ano todo, nos esforçamos bastante e acho que esse ano a gente consegue surpreender a escola”, relatou.

Espaço inclusivo

Abertura oficial dos Jogos Escolares 2026 - Foto: Ana Albuquerque/Ag. A TARDE

Os Jogos Escolares contam também com a participação de estudantes de 51 escolas da sede e da orla de Camaçari, incluindo unidades que atendem o público da educação inclusiva. Entre elas estão a Associação Pestalozzi, o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Em entrevista à reportagem de A TARDE, o secretário municipal de Educação, Márcio Neves, destacou que a edição deste ano amplia a participação das diferentes comunidades escolares do município.

“Estamos na segunda edição dos Jogos Escolares, com algumas novidades. No ano passado, tivemos 45 unidades e, este ano, temos 51 unidades escolares participando, com mais de 4.500 estudantes. Os Jogos têm uma dimensão magnífica, porque movimentam todas as comunidades escolares, da sede, da orla, da zona rural e também os alunos da educação especial inclusiva. É um movimento que atinge toda a rede”.



“O nosso jogo não é um jogo que busca competitividade. Na verdade, ele busca socialização. Todos os participantes recebem a medalha, indistintamente. Quem chegou em primeiro, em último, não tem isso aqui. Todas as escolas participam e recebem o troféu de vencedor. Aqui todo mundo ganha e vai ser uma celebração da educação”, completou.

Os Jogos Escolares contam com a participação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (Sejuv). Para o titular da pasta, Teo Ribeiro, a integração entre as áreas envolvidas na realização da competição reforça a importância do esporte na formação dos estudantes.

“A integração entre a Secretaria de Cultura, de Esporte e de Educação faz com que todo mundo chegue junto e faça as coisas acontecerem. Entendemos que o esporte é investimento, não é despesa. E daqui, sonhamos que saia um esportista de rendimento. Além de tudo, o esporte é disciplina”, afirmou.

Da esquerda para direita: Márcio Neves, Teo Ribeiro e Luiz Caetano - Foto: Ana Albuquerque/Ag. A TARDE

Programação

Os Jogos Escolares 2026 seguem até 3 de setembro. Além das competições esportivas, a programação inclui atividades que ampliam a participação da comunidade escolar e valorizam diferentes talentos.

Entre os destaques está a 2ª Corrida da Educação, que tem previsão de reunir cerca de mil participantes, entre estudantes, professores e servidores da rede municipal. A programação também contará com um Show de Talentos, criando um espaço para que estudantes e integrantes da comunidade escolar apresentem habilidades artísticas e culturais.