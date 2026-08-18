Semana da Alfabetização promove formação de profissionais em Itabuna

Profissionais envolvidos no processo de alfabetização participam da Semana Municipal da Alfabetização 2026, em Itabuna, no sul da Bahia. Com o tema “Planejar, ensinar, acompanhar: alfabetizar para aprender e transformar”, a programação reúne coordenadores pedagógicos, diretores escolares e técnicos da educação para discutir práticas, resultados e desafios enfrentados no cotidiano das escolas.

As atividades são realizadas no auditório da Escola de Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer, no bairro Vila Anália, e integram as ações relacionadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A proposta é promover formação, diálogo e troca de experiências entre profissionais que atuam diretamente nos anos iniciais do ensino fundamental.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os assuntos discutidos estão o papel da coordenação pedagógica, os resultados educacionais da rede e a importância dos aspectos relacionados à linguagem no processo de alfabetização. A programação também inclui reflexões sobre o uso de avaliações e de dados educacionais para identificar dificuldades e orientar o trabalho desenvolvido nas escolas.

Na segunda-feira, 17, a programação contou com palestras das professoras doutoras Alba Lúcia Gonçalves e Alena Santos, que abordaram, respectivamente, o papel do coordenador pedagógico e os índices alcançados pela rede municipal. A fonoaudióloga Camila Braga também participou das atividades, com uma abordagem sobre a importância do som para a alfabetização.

Segundo a coordenadora-geral da Educação Básica, Lilian Lima, a iniciativa busca aproximar os profissionais e valorizar os conhecimentos construídos nas escolas.

“A alfabetização é uma responsabilidade coletiva e precisa ser compreendida como um compromisso de toda a Rede”, afirma.

Para ela, a troca de experiências permite discutir os resultados e elaborar estratégias a partir dos desafios encontrados pelos profissionais no dia a dia.

“São esses profissionais que vivenciam diariamente os desafios e as possibilidades da alfabetização. Quando compartilhamos práticas, refletimos sobre os resultados e construímos estratégias conjuntamente, fortalecemos o nosso compromisso maior: garantir a cada criança o direito de aprender e de ser alfabetizada na idade adequada”, destaca.

A programação segue até quinta-feira, 20, com atividades voltadas à formação e ao compartilhamento de experiências entre os profissionais da rede municipal. A expectativa é que as discussões contribuam para o planejamento de ações pedagógicas e para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças durante o processo de alfabetização.

“Ao reunir diferentes profissionais em torno de um mesmo propósito, Itabuna reconhece que os avanços na alfabetização são construídos no cotidiano das escolas, a partir do trabalho comprometido de quem ensina, acompanha, coordena e faz a gestão dos processos educativos”, ressalta Lilian Lima.

A Semana Municipal da Alfabetização também coloca em discussão a necessidade de acompanhar continuamente a aprendizagem, identificando avanços e dificuldades para que as estratégias pedagógicas possam ser ajustadas às necessidades dos estudantes.