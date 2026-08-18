EDUCAÇÃO
Semana da Alfabetização promove formação de profissionais em Itabuna
Programação aborda práticas para garantir aprendizagem das crianças
Profissionais envolvidos no processo de alfabetização participam da Semana Municipal da Alfabetização 2026, em Itabuna, no sul da Bahia. Com o tema “Planejar, ensinar, acompanhar: alfabetizar para aprender e transformar”, a programação reúne coordenadores pedagógicos, diretores escolares e técnicos da educação para discutir práticas, resultados e desafios enfrentados no cotidiano das escolas.
As atividades são realizadas no auditório da Escola de Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer, no bairro Vila Anália, e integram as ações relacionadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A proposta é promover formação, diálogo e troca de experiências entre profissionais que atuam diretamente nos anos iniciais do ensino fundamental.
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Entre os assuntos discutidos estão o papel da coordenação pedagógica, os resultados educacionais da rede e a importância dos aspectos relacionados à linguagem no processo de alfabetização. A programação também inclui reflexões sobre o uso de avaliações e de dados educacionais para identificar dificuldades e orientar o trabalho desenvolvido nas escolas.
Na segunda-feira, 17, a programação contou com palestras das professoras doutoras Alba Lúcia Gonçalves e Alena Santos, que abordaram, respectivamente, o papel do coordenador pedagógico e os índices alcançados pela rede municipal. A fonoaudióloga Camila Braga também participou das atividades, com uma abordagem sobre a importância do som para a alfabetização.
Segundo a coordenadora-geral da Educação Básica, Lilian Lima, a iniciativa busca aproximar os profissionais e valorizar os conhecimentos construídos nas escolas.
“A alfabetização é uma responsabilidade coletiva e precisa ser compreendida como um compromisso de toda a Rede”, afirma.
Para ela, a troca de experiências permite discutir os resultados e elaborar estratégias a partir dos desafios encontrados pelos profissionais no dia a dia.
“São esses profissionais que vivenciam diariamente os desafios e as possibilidades da alfabetização. Quando compartilhamos práticas, refletimos sobre os resultados e construímos estratégias conjuntamente, fortalecemos o nosso compromisso maior: garantir a cada criança o direito de aprender e de ser alfabetizada na idade adequada”, destaca.
A programação segue até quinta-feira, 20, com atividades voltadas à formação e ao compartilhamento de experiências entre os profissionais da rede municipal. A expectativa é que as discussões contribuam para o planejamento de ações pedagógicas e para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças durante o processo de alfabetização.
“Ao reunir diferentes profissionais em torno de um mesmo propósito, Itabuna reconhece que os avanços na alfabetização são construídos no cotidiano das escolas, a partir do trabalho comprometido de quem ensina, acompanha, coordena e faz a gestão dos processos educativos”, ressalta Lilian Lima.
A Semana Municipal da Alfabetização também coloca em discussão a necessidade de acompanhar continuamente a aprendizagem, identificando avanços e dificuldades para que as estratégias pedagógicas possam ser ajustadas às necessidades dos estudantes.