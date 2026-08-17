Estudantes de Camaçari são selecionados para intercâmbio em Lisboa

Cinco estudantes e um professor da rede municipal de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foram selecionados para participar de um intercâmbio cultural em Lisboa, Portugal. A viagem integra a 10ª edição do projeto ‘Era Uma Vez… Brasil’ e está prevista para novembro.

Durante dez dias, os estudantes e o professor terão a oportunidade de conhecer diferentes aspectos da história e da cultura do Brasil e de Portugal. A programação inclui visitas a museus e monumentos históricos, além de atividades em escolas portuguesas, onde poderão trocar experiências e conhecimentos com outros adolescentes.

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Entre os estudantes selecionados está Sophia Anjos Nascimento, de 13 anos, aluna do Centro Educacional Darcy Ribeiro. Emocionada, ela contou sobre a experiência de participar do projeto e destacou o impacto da iniciativa em sua trajetória.

“O ‘Era Uma Vez… Brasil’, definitivamente, mudou a minha vida. Eu saio outra pessoa. Entrei só com o foco no intercâmbio, que é um sonho para mim, mas quando fui para o campus e vivenciei tudo aquilo, foi uma coisa nova. Agora que passei, ainda estou sem acreditar”, disse Sophia, que mora no conjunto habitacional Caminho do Mar, em Barra do Jacuípe, na orla de Camaçari.

Sophia Nascimento é estudante do Centro Educacional Darcy Ribeiro - Foto: Juliano Sarraf

O professor selecionado foi Jorge Roberto Chastinet de Souza, que atua no Centro Educacional Reitor Edgard Santos, na Gleba A. Para ele, a importância da iniciativa vai além da viagem internacional.

“Essa iniciativa é muito importante porque é um projeto extenso e não se reduz à viagem. Começa com um trabalho de formação dos professores e dos alunos, estimula a criatividade e o pensamento crítico e aprofunda o conhecimento sobre a nossa história. Agora, a expectativa com a viagem é viver uma experiência única, que deve trazer para mim e para esses alunos selecionados muito aprendizado e aprofundamento do conhecimento. O município de Camaçari cresce com essa atividade”, destacou.

Jorge Chastinet, professor no Centro Educacional Reitor Edgard Santos - Foto: Juliano Sarraf

Ao todo, mais de 80 estudantes e professores de escolas públicas brasileiras participarão da viagem a Lisboa. Em 2026, a iniciativa é realizada em nove municípios de três estados: na Bahia, Camaçari, Salvador, Mata de São João e Jacobina; em Pernambuco, Recife e Belo Jardim; e, em São Paulo, Ribeirão Preto, Serrana e Brodowski.

Os jovens selecionados conquistaram as vagas após participarem de um processo educativo que envolveu a produção de histórias em quadrinhos (HQs) e oficinas realizadas durante a etapa imersiva “Campus de Arte-Educação”. Nesse período, os estudantes também produziram curtas-metragens sobre temas relacionados à ancestralidade, identidade e resistência.

Como parte da iniciativa, foilançado um livro que reúne as 100 melhores histórias em quadrinhos produzidas nos nove municípios participantes dos três estados brasileiros. A publicação será distribuída em bibliotecas do Brasil e de Portugal.

Livro reúne as 100 melhores histórias em quadrinhos - Foto: Juliano Sarraf

Nesta edição comemorativa, o projeto mantém como tema “Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil”.

Projeto promove novas perspectivas sobre a história do Brasil

Realizado pelo segundo ano consecutivo em Camaçari, o projeto foi destacado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), professor Márcio Neves, que ressaltou os impactos da iniciativa na formação de estudantes e professores.

“Traz para Camaçari um reforço para a política educacional voltada aos anos finais do Ensino Fundamental e fortalece a formação dos professores. Esse projeto fomenta no estudante a curiosidade de entender, de uma forma mais crítica, como o Brasil foi constituído, do ponto de vista histórico, étnico e também das suas relações internacionais. Isso nos enriquece com esse debate e dá oportunidade aos professores e estudantes de terem um outro olhar para essa história”, disse.

Márcio Neves é secretário da Seduc - Foto: Juliano Sarraf

A realizadora do projeto, Marici Vila, também destacou o processo de construção da iniciativa dentro das escolas.

“O ‘Era Uma Vez… Brasil’ fala da nossa história para além do que contaram para a gente. A nossa história vem da ancestralidade, dos nossos pais, avós e bisavós. Então, trazemos luz à verdadeira história do Brasil, à verdadeira história dos nossos povos: os povos originários, indígenas, quilombolas e afro-brasileiros. Nessa descoberta, a gente se conecta com quem a gente é de verdade. E isso foi abraçado lindamente pelos professores e estudantes”, afirmou.

Projeto ‘Era Uma Vez… Brasil’

Estudantes de Camaçari são selecionados para intercâmbio em Lisboa - Foto: Juliano Sarraf

Criado em 2016, o 'Era Uma Vez… Brasil' busca proporcionar aos estudantes da rede pública uma jornada de aprendizado que alia o estudo da história do Brasil à valorização de identidades e trajetórias pessoais e coletivas. Ao longo da última década, a iniciativa já alcançou mais de 28 mil estudantes e mais de mil professores em 35 municípios de seis estados brasileiros.

O projeto é realizado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1991), conhecida como Lei Rouanet. Em Camaçari, a iniciativa é realizada pela Origem Produções e conta com o patrocínio das empresas Tronox e Copenor.