Estudantes lançam livro de poesias em escola de Alagoinhas

A produção literária de estudantes do Ensino Fundamental ganhou espaço na Escola Municipal Maria Feijó, em Alagoinhas, no agreste baiano, durante a I Festa Literária da Maria. O evento reuniu a comunidade escolar em torno da leitura e da escrita, com o lançamento de um livro de poesias produzido por alunos do 4º e 5º anos e homenagens a educadoras que contribuíram para a trajetória da instituição.

A coletânea reúne textos escritos pelos estudantes no início do ano, organizados e encaminhados para publicação pela coordenação pedagógica. A primeira tiragem contou com mais de 90 exemplares, viabilizados com o apoio de pessoas interessadas em adquirir a obra.

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A proposta foi idealizada pela coordenadora pedagógica Geisa Lima, que decidiu desenvolver a iniciativa na unidade de ensino com foco na poesia. Além de estimular a escrita, o projeto buscou mostrar aos alunos que seus pensamentos, sentimentos e percepções podem se transformar em produções literárias.

Segundo a coordenação, alguns estudantes inicialmente tiveram dificuldade em acreditar que os próprios textos seriam publicados. A concretização do livro, no entanto, permitiu que os jovens autores vissem suas produções reunidas em uma obra e ampliassem a confiança na própria capacidade de escrever.

Estudantes apresentam exemplares do livro de poesias na I Festa Literária da Maria - Foto: Divulgação | Prefeitura de Alagoinhas

Entre os participantes está Robert Ferreira, que destacou a oportunidade de compartilhar suas ideias com outras pessoas. “Foi uma experiência muito boa. Eu nunca imaginava que ia escrever um livro. A nossa coordenadora deu essa oportunidade para a gente, e é muito legal ver a nossa história em um livro, para as pessoas conhecerem como a gente pensa e enxerga as coisas”, contou.

O estudante também relatou que sentiu vergonha no início do processo, mas avaliou positivamente a experiência. “Amo muito essa escola, já tenho sete anos aqui, e participar disso foi muito legal”, afirmou.

Homenagem a educadoras

Programação cultural também destacou a trajetória de educadoras com longa dedicação à ensino público - Foto: Divulgação | Prefeitura de Alagoinhas

A programação também incluiu o projeto História de Mestres, dedicado ao reconhecimento de profissionais que contribuíram para a formação de diferentes gerações de estudantes da escola.

No turno matutino, a homenageada foi a professora Genalva, que já exerceu a função de diretora e atualmente atua como vice-diretora e professora da unidade. À tarde, a homenagem foi dedicada à professora Iracema, que trabalha na comunidade há muitos anos e integra a equipe escolar desde 2019.

Para a gestora da escola, Degeane Andrade da Silva, a festa representa a realização de um projeto coletivo, construído com o envolvimento da equipe pedagógica e dos demais profissionais da instituição.

“Estamos muito felizes em realizar esse projeto, que valoriza a história das nossas educadoras e também dá aos nossos estudantes a oportunidade de ver suas próprias produções transformadas em um livro. É uma conquista de toda a escola, da coordenação à equipe pedagógica, e um momento muito especial para todos nós”, destacou.

A iniciativa reuniu, assim, duas frentes de valorização da educação: o reconhecimento da memória da comunidade escolar e o incentivo à produção autoral dos estudantes, aproximando a literatura do cotidiano da sala de aula.