Outubro Rosa mobiliza estudantes em escola de Simões Filho

A prevenção do câncer e os cuidados com a saúde emocional foram temas de uma atividade realizada na manhã de terça-feira, 27, na Escola Municipal Maria Quitéria, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A programação marcou o encerramento do projeto da unidade escolar para o Outubro Rosa, com o tema “Cuidando de quem cuida - o câncer tem cura”.

O encontro reuniu a comunidade escolar em torno de discussões sobre prevenção, autocuidado e apoio a pessoas em tratamento oncológico, com atenção também à saúde mental de pacientes, familiares e profissionais que se dedicam ao cuidado de outras pessoas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estudantes do quarto período de Medicina da Faculdade Afya, de Salvador, participaram da programação com orientações sobre prevenção do câncer. Em seguida, o psicanalista Wéllington Macario conduziu uma palestra sobre a importância do suporte psicológico durante o enfrentamento da doença.

Um dos momentos da atividade foi o depoimento da professora Marcia Cristina, que leciona na própria escola e compartilhou sua experiência durante o tratamento contra o câncer. O relato abriu espaço para reflexões sobre os desafios vividos por pacientes e a importância da rede de apoio durante o processo.

Estudantes de medicina e profissionais de saúde levaram orientações práticas sobre autocuidado para a comunidade escolar - Foto: Arquivo pessoal

A programação também contou com a participação musical do professor José Lima e um sorteio de brindes. Estiveram presentes a coordenadora de polo Mônica Evangelista, a coordenadora de Inclusão Marivânia Caldeira e a secretária municipal da Educação, Heliene Mota.

O Outubro Rosa é uma campanha anual de conscientização sobre o câncer de mama, que busca ampliar o acesso à informação, estimular a prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce.