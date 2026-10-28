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Outubro Rosa mobiliza estudantes em escola de Simões Filho

Ação abordou a importância da prevenção ao câncer e dos cuidados com a saúde emocional

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
| Atualizada em
Escola Municipal Maria Quitéria, realiza atividade de conscientização sobre o Outubro Rosa
Escola Municipal Maria Quitéria, realiza atividade de conscientização sobre o Outubro Rosa - Foto: Arquivo pessoal

A prevenção do câncer e os cuidados com a saúde emocional foram temas de uma atividade realizada na manhã de terça-feira, 27, na Escola Municipal Maria Quitéria, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A programação marcou o encerramento do projeto da unidade escolar para o Outubro Rosa, com o tema “Cuidando de quem cuida - o câncer tem cura”.

O encontro reuniu a comunidade escolar em torno de discussões sobre prevenção, autocuidado e apoio a pessoas em tratamento oncológico, com atenção também à saúde mental de pacientes, familiares e profissionais que se dedicam ao cuidado de outras pessoas.

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Estudantes do quarto período de Medicina da Faculdade Afya, de Salvador, participaram da programação com orientações sobre prevenção do câncer. Em seguida, o psicanalista Wéllington Macario conduziu uma palestra sobre a importância do suporte psicológico durante o enfrentamento da doença.

Um dos momentos da atividade foi o depoimento da professora Marcia Cristina, que leciona na própria escola e compartilhou sua experiência durante o tratamento contra o câncer. O relato abriu espaço para reflexões sobre os desafios vividos por pacientes e a importância da rede de apoio durante o processo.

Estudantes de medicina e profissionais de saúde levaram orientações práticas sobre autocuidado para a comunidade escolar
Estudantes de medicina e profissionais de saúde levaram orientações práticas sobre autocuidado para a comunidade escolar - Foto: Arquivo pessoal

A programação também contou com a participação musical do professor José Lima e um sorteio de brindes. Estiveram presentes a coordenadora de polo Mônica Evangelista, a coordenadora de Inclusão Marivânia Caldeira e a secretária municipal da Educação, Heliene Mota.

O Outubro Rosa é uma campanha anual de conscientização sobre o câncer de mama, que busca ampliar o acesso à informação, estimular a prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

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Bahia Educação simões filho

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