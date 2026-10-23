Salvador terá exames gratuitos contra câncer de mama neste sábado

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Unidades de saúde de Salvador [veja lista abaixo] irão disponibilizar exames gratuitos voltados ao combate ao câncer de mama neste sábado, 24, das 8h às 16h. O Dia D do Outubro Rosa contará com serviços voltados à saúde da mulher, com atendimentos e orientações para ampliar o acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento em saúde.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil. No Sistema Único de Saúde (SUS), a mamografia de rastreamento é recomendada a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos, incluindo homens trans e pessoas não binárias elegíveis ao exame.

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Promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, a ação irá ofertar:

Exame clínico das mamas;

encaminhamento para mamografia de rastreamento;

preventivo (exame do colo do útero);

planejamento reprodutivo;

testes rápidos para ISTs;

atividades educativas sobre prevenção e detecção precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Além disso, a prevenção do câncer do colo do útero também integra as estratégias da campanha. A vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) ajuda a prevenir infecções pelos tipos virais associados ao desenvolvimento da doença. O rastreamento e o acompanhamento adequado de possíveis lesões precursoras também são importantes para evitar a progressão do câncer.

Confira as unidades de saúde participantes:

Itapuã

UBS Dr. Orlando Imbassahy

UBS Prof. José Mariane

USF Ceasa I e II

USF Itapuã

USF Jardim Campo Verde

USF Mussurunga I *até às 15h

USF Parque São Cristóvão

USF Prof. Eduardo Mamede

Liberdade

USF Liberdade

USF San Martin

USF Santa Mônica

USF Nova Brasília

USF São Marcos II

USF Vale do Cambonas

UBS Clementino Fraga

USF da Federação

USF do Alto das Pombas

Barra/Rio Vermelho

USF Ivone Silveira Calabar

USF Lealdina Barros Vale da Muriçoca

USF Menino Joel

USF Professor Sabino Silva

UBS Vila Matos

Subúrbio Ferroviário

UBS Periperi

UBS Sérgio Arouca Paripe

USF Alto da Terezinha

USF Alto do Congo

USF Bate Coração

USF Bom Jesus dos Passos *até às 14h

USF de Beira Mangue

USF de Itacaranha

USF Nova Constituinte

USF São João do Cabrito

USF Teotônio Vilela II

USF Pirajá

USF Nossa Senhora de Guadalupe

Alto do Peru

USF Recanto da Lagoa II

São Caetano/Valéria

USF Boa Vista de São Caetano

USF Alto do Cabrito

USF Deputado Luiz Braga

USF Jaqueira do Carneiro

USF Recanto da Lagoa *até às 12h

Multicentro de Saúde Ame Pirajá

Cajazeiras

USF Cajazeiras XI

USF Palestina

Itapagipe

USF São José de Baixo *até às 15h

Boca do Rio

UBS Dr. César de Araújo

USF Imbuí

USF de Pituaçu

Brotas

USF do Candeal Pequeno

Cabula/Beiru

UBS de Calabetão

UBS do CSU Pernambués

UBS Rodrigo Argolo

USF Calabetão

USF de Barreiras *até às 15h

USF Dep. Cristóvão Ferreira

Saramandaia *até às 14h

USF Padre Maurício Abel São Gonçalo

USF Prof. Dr. Carlos Santana Doron

USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva Arenoso

USF Prof. Humberto Castro Lima Pernambu ezinho

Centro Histórico