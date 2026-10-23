OUTUBRO ROSA
Salvador terá exames gratuitos contra câncer de mama neste sábado
Atendimento acontece das 8h às 16h em diversas unidades de saúde espalhadas pela capital baiana
Unidades de saúde de Salvador [veja lista abaixo] irão disponibilizar exames gratuitos voltados ao combate ao câncer de mama neste sábado, 24, das 8h às 16h. O Dia D do Outubro Rosa contará com serviços voltados à saúde da mulher, com atendimentos e orientações para ampliar o acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento em saúde.
O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil. No Sistema Único de Saúde (SUS), a mamografia de rastreamento é recomendada a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos, incluindo homens trans e pessoas não binárias elegíveis ao exame.
Promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, a ação irá ofertar:
- Exame clínico das mamas;
- encaminhamento para mamografia de rastreamento;
- preventivo (exame do colo do útero);
- planejamento reprodutivo;
- testes rápidos para ISTs;
- atividades educativas sobre prevenção e detecção precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.
Além disso, a prevenção do câncer do colo do útero também integra as estratégias da campanha. A vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) ajuda a prevenir infecções pelos tipos virais associados ao desenvolvimento da doença. O rastreamento e o acompanhamento adequado de possíveis lesões precursoras também são importantes para evitar a progressão do câncer.
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Confira as unidades de saúde participantes:
Itapuã
- UBS Dr. Orlando Imbassahy
- UBS Prof. José Mariane
- USF Ceasa I e II
- USF Itapuã
- USF Jardim Campo Verde
- USF Mussurunga I *até às 15h
- USF Parque São Cristóvão
- USF Prof. Eduardo Mamede
Liberdade
- USF Liberdade
- USF San Martin
- USF Santa Mônica
- USF Nova Brasília
- USF São Marcos II
- USF Vale do Cambonas
- UBS Clementino Fraga
- USF da Federação
- USF do Alto das Pombas
Barra/Rio Vermelho
- USF Ivone Silveira Calabar
- USF Lealdina Barros Vale da Muriçoca
- USF Menino Joel
- USF Professor Sabino Silva
- UBS Vila Matos
Subúrbio Ferroviário
- UBS Periperi
- UBS Sérgio Arouca Paripe
- USF Alto da Terezinha
- USF Alto do Congo
- USF Bate Coração
- USF Bom Jesus dos Passos *até às 14h
- USF de Beira Mangue
- USF de Itacaranha
- USF Nova Constituinte
- USF São João do Cabrito
- USF Teotônio Vilela II
- USF Pirajá
- USF Nossa Senhora de Guadalupe
Alto do Peru
- USF Recanto da Lagoa II
São Caetano/Valéria
- USF Boa Vista de São Caetano
- USF Alto do Cabrito
- USF Deputado Luiz Braga
- USF Jaqueira do Carneiro
- USF Recanto da Lagoa *até às 12h
- Multicentro de Saúde Ame Pirajá
Cajazeiras
- USF Cajazeiras XI
- USF Palestina
Itapagipe
- USF São José de Baixo *até às 15h
Boca do Rio
- UBS Dr. César de Araújo
- USF Imbuí
- USF de Pituaçu
Brotas
- USF do Candeal Pequeno
Cabula/Beiru
- UBS de Calabetão
- UBS do CSU Pernambués
- UBS Rodrigo Argolo
- USF Calabetão
- USF de Barreiras *até às 15h
- USF Dep. Cristóvão Ferreira
- Saramandaia *até às 14h
- USF Padre Maurício Abel São Gonçalo
- USF Prof. Dr. Carlos Santana Doron
- USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva Arenoso
- USF Prof. Humberto Castro Lima Pernambuezinho
Centro Histórico
- UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso Barbalho