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Primeira infecção humana por vírus comum em gado é registrada no mundo

Paciente que foi infectado recebia tratamento para uma doença grave

Edvaldo Sales
Por
Paciente que foi infectado recebia tratamento para uma doença grave
Paciente que foi infectado recebia tratamento para uma doença grave - Foto: Reprodução | Freepik

O primeiro caso humano registrado de infecção pelo vírus Shamonda, até então identificado apenas em animais, foi anunciado por autoridades da França.

O comunicado foi divulgado nesta quarta-feira, 21, pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças (ECDC, sigla em inglês), agência da União Europeia.

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O paciente que foi infectado recebia tratamento para uma doença grave, que aumentava sua vulnerabilidade a infecções e complicações, e morreu no início de outubro.

Ainda está em investigação se o vírus causou ou contribuiu para a morte, além de como ocorreu a infecção.

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O que é o vírus Shamonda?

O vírus Shamonda é um Orthobunyavirus (ortobunhavírus) transmitido por insetos, especialmente mosquitos e pequenos mosquitos-pólvora (midges). Ele afeta principalmente bovinos, mas já foi detectado também em ovelhas, cabras, alpacas e cavalos em países europeus.

O patógeno foi identificado pela primeira vez em meados da década de 1960 na Nigéria e circulou por décadas em animais na África e no Japão. Autoridades agrícolas francesas disseram que o vírus só apareceu na Europa neste verão, com registros em diferentes países ao longo de 2026.

O Shamonda pertence ao mesmo grupo do vírus Schmallenberg (SBV), associado a problemas reprodutivos em rebanhos. Autoridades britânicas relataram a detecção do Shamonda em gado na ilha de Jersey durante o verão.

Primeira infecção humana por vírus comum em gado é registrada no mundo
Primeira infecção humana por vírus comum em gado é registrada no mundo - Foto: Reprodução | Freepik

Os sintomas e impacto em animais

Em bovinos adultos, a infecção pode provocar febre súbita, diarreia, apatia e queda na produção de leite. Um estudo em nove fazendas leiteiras francesas apontou redução de até 75% na produção nos rebanhos afetados.

Além disso, abortos em vacas infectadas também foram documentados, e há preocupação com efeitos na gestação. As autoridades britânicas alertam que a infecção durante a gravidez pode estar associada a malformações congênitas, em quadro semelhante ao observado com o Schmallenberg.

Até o momento, o vírus não era considerado fatal para bovinos, e não há vacina comercial disponível. “Investigações clínicas, biológicas e epidemiológicas ainda estão em andamento”, disse o Departamento de Agricultura, ao jornal britânico The Independent.

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frança Saúde

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