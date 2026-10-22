Mulher tem falência do fígado ao usar suplemento do Tiktok proibido há 4 anos

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Uma mulher britânica sofreu falência do fígado, paradas cardíacas e sérios danos cerebrais após o uso do suplemento alimentar ashwagandha, produto viral no Tiktok. A erva asiática que promete relaxamento e alívio dos sintomas da perimenopausa é proibida no Brasil desde novembro de 2022, por meio da Resolução-RE nº 3.669/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Após a notícia, a entidade enfatizou, nesta quarta-feira, 21, que o suplemento não tem registro e sua fabricação, comercialização, distribuição e uso estão suspensos no país há quatro anos.

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A proibição ocorre porque a substância não integra a lista de ingredientes autorizados para uso nesse tipo de produto.

Apesar da regra, é comum ver publicações nas redes sociais de usuários consumindo e até especialistas recomendando o uso do suplemento, e especificando os possíveis benefícios.

Para que servem os suplementos alimentares?

Suplementos alimentares são uma alternativa para complementar a alimentação e podem ser úteis para pessoas que precisam melhorar o consumo de algum nutriente ou praticar atividades físicas intensas.

"É terminantemente proibido vincular o uso desses produtos a alegações de cura, tratamento e prevenção de doenças", destacou a Anvisa.

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 243/2018, suplementos alimentares devem ser feitos com ingredientes autorizados pela Agência e podem conter aditivos e ingredientes de uso tradicional em alimentos, adicionados ao produto para dar sabor, cor ou aroma, entre outras funções.

Eles são produtos para consumo via oral, em formas como comprimido, cápsula, pastilha, pó, barra, destinados a suplementar a alimentação de pessoas saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos. Nem todas as pessoas precisam utilizar esses produtos.

"Essa decisão deve ser avaliada com a ajuda de profissionais de saúde qualificados e envolve diversos fatores, incluindo a condição atual de saúde, a qualidade da alimentação e a prática de atividade física. Se houver necessidade de suplementar, cabe aos profissionais de saúde a orientação sobre o tipo de suplemento, a quantidade, quando e como tomar", orientou a publicação a agência.

Suplementos podem fazer mal à saúde?

A maior parte dos perigos associados ao consumo de suplementos alimentares está ligada a produtos irregulares, seja pela presença de substâncias não avaliadas pelos órgãos reguladores ou por falhas nas condições de fabricação.

No entanto, os riscos não se restringem aos produtos clandestinos: itens devidamente legalizados também podem prejudicar a saúde quando consumidos em desacordo com as necessidades e instruções de uso.

"Diante disso, vale reforçar a importância de consultar rigorosamente as indicações do fabricante, respeitando dosagens, advertências e restrições informadas no rótulo e na embalagem de cada produto", finalizou.