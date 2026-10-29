Enem 2026: veja como se preparar nos últimos dias antes da prova

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O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado em 8 de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a edição deste ano tem 5.051.345 inscritos.

Na reta final, a recomendação é priorizar revisões, organizar a rotina e evitar o desgaste físico e mental. Julia Konofal, produtora de conteúdo da plataforma gratuita de educação Kultivi, reuniu orientações para ajudar os candidatos a se preparar.

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Revise o que já estudou

Em vez de tentar aprender conteúdos novos, vale retomar anotações, fórmulas, mapas mentais e questões de provas anteriores. Na redação, o ideal é revisar a estrutura dissertativo-argumentativa e o repertório sociocultural.

“Na reta final, é importante direcionar a energia para o que pode trazer mais segurança: revisar o que você já estudou, retomar os conteúdos que ainda geram dúvidas e praticar com questões anteriores”, orienta Julia.

Planeje o tempo de prova

Começar pelas questões mais fáceis e deixar as mais difíceis para depois pode ajudar a administrar o tempo. Também é importante reservar alguns minutos para a redação e o preenchimento do cartão-resposta.

“Ter uma estratégia ajuda a manter o controle do tempo e evita que o estudante fique preso a uma questão difícil”, recomenda a especialista.

Confira os documentos e descanse

Os candidatos devem consultar o Cartão de Confirmação na Página do Participante e conferir o local de prova. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levar o documento. Também é necessário apresentar identificação oficial com foto e caneta esferográfica preta de material transparente.

No horário de Brasília, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sem tolerância para atrasos. A prova começa às 13h30.

Na semana anterior, manter uma rotina de sono regular também faz diferença. “O descanso também faz parte da preparação. Manter uma rotina de sono e evitar o cansaço excessivo ajuda o estudante a preservar a concentração e a raciocinar melhor durante a prova”, afirma Julia.

Escolha os lanches com antecedência

Frutas, castanhas, amendoim e biscoitos simples são opções práticas para levar. A recomendação é evitar alimentos muito pesados e conferir as regras do exame para embalagens e recipientes.

“Quando eu fiz o Enem, coloquei todos os alimentos em potes transparentes. Além de ser permitido, isso facilitou a minha alimentação enquanto eu fazia a prova”, conta a especialista.