Enem 2026: professoras revelam apostas para tema da redação

Com a proximidade da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, a expectativa em torno do tema da redação mobiliza estudantes e professores em todo o país. Embora não seja possível prever com certeza a proposta escolhida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), acompanhar os debates sociais e identificar problemas que ainda precisam de atenção são estratégias importantes para a preparação dos candidatos.

Na Bahia, duas professoras chamam a atenção por terem antecipado discussões relacionadas aos temas das redações de 2024 e 2025. Maria Ivone das Neves, professora de Língua Portuguesa do Colégio de Tempo Integral Águas Termais, em Cipó, no Nordeste baiano, e Cristiane Tosta Alcantara, que leciona no Colégio Omega e na Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT), compartilharam suas apostas para a edição de 2026.

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Para Maria Ivone, que acertou o tema de 2024, a preparação para a redação precisa estar conectada à realidade social e às questões históricas do país. Com mais de uma década de atuação na rede estadual de ensino, ela defende que o trabalho com literatura e produção textual deve estimular a consciência crítica dos estudantes.

A educadora conta que começou a trabalhar possíveis abordagens para 2026 ainda no segundo semestre, utilizando o livro A metamorfose, de Franz Kafka, como ponto de partida. A obra permitiu discutir a exaustão provocada pelo trabalho e aproximar a narrativa da realidade de jovens que enfrentam situações de subemprego.

"Para o tema de 2026 iniciei os preparativos desde o segundo semestre a partir do livro 'A metamorfose', de Kafka, com a iniciativa de se reconhecerem representados no personagem de Gregor, que discute a exaustão do trabalho que também é vivenciado pelos jovens de todo o país que vivem às margens do subemprego", explica.

Entre as possibilidades levantadas pela professora estão:

A democratização do acesso ao Enem;

Os impactos na manutenção do subemprego no Brasil;

A valorização e a visibilidade dos povos indígenas;

O combate à LGBTfobia;

Literatura e a educação como ferramentas de transformação social.

A professora também relaciona a escolha dos temas à função social da educação. Para ela, as propostas de redação não surgem de maneira isolada, mas dialogam com questões que atravessam a sociedade brasileira.

Mudanças sociais e crise ambiental entram nas apostas

Cristiane Tosta Alcantara, que acertou o tema de 2025, também defende que a leitura da realidade é fundamental para compreender o perfil das propostas do Enem. Ao analisar os temas anteriores, a professora destaca que o exame costuma abordar problemas coletivos, direitos sociais e desafios contemporâneos que exigem reflexão dos participantes.

Para 2026, sua principal aposta é a crise ambiental, especialmente os impactos das ações humanas sobre a qualidade de vida e a sobrevivência das populações.

A educadora considera que a discussão deve ultrapassar a preservação da natureza e contemplar questões como desigualdade socioambiental, consumismo, exploração dos recursos naturais e vulnerabilidade diante de eventos climáticos extremos.

"Considero esse assunto muito relevante porque ele permite uma discussão ampla e interdisciplinar. Podemos abordar desde o consumismo e a exploração dos recursos naturais até a desigualdade socioambiental, a falta de planejamento urbano e a vulnerabilidade das populações diante dos eventos climáticos extremos", avalia.

Outro eixo que merece atenção, segundo Cristiane, é a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A professora aponta a exposição nas redes, a violência digital, a responsabilidade das plataformas e os impactos do uso da tecnologia sobre o desenvolvimento dos jovens como questões relevantes.

A educadora também chama a atenção para os efeitos das mudanças climáticas sobre a infância. Ela cita um levantamento divulgado pela Agência Brasil, com base em uma análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), segundo o qual mais de 30 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão expostos a dois ou mais riscos climáticos.

Na avaliação da professora, os acertos em temas anteriores demonstram a importância de acompanhar os movimentos da sociedade, mas não significam que seja possível antecipar com precisão a escolha do Inep.

"O estudante precisa compreender que a redação do Enem não começa quando ele recebe a folha de prova. Ela começa na maneira como ele observa o mundo, interpreta os acontecimentos e desenvolve sua capacidade de se posicionar diante dos problemas da sociedade", destaca.

Apesar das apostas, Cristiane reforça que os candidatos não devem concentrar os estudos na tentativa de adivinhar a proposta. O desenvolvimento de repertório sociocultural, capacidade argumentativa e leitura crítica são, segundo ela, fundamentais para construir uma boa redação, independentemente do assunto escolhido.

Enem 2026

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O exame é utilizado como principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies. Os candidatos devem consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição para verificar o local de prova.