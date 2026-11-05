Estudantes podem treinar para o Enem com simulados e correção por IA

A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, estudantes podem utilizar uma ferramenta gratuita do Ministério da Educação (MEC) para reforçar a preparação. O aplicativo MEC Enem reúne simulados, exercícios, videoaulas e um sistema de inteligência artificial (IA) capaz de corrigir redações em até 60 segundos.

A plataforma oferece recursos para auxiliar os candidatos na revisão dos conteúdos e na identificação de dificuldades antes das provas. Um dos destaques é o treinamento de redação, que permite aos estudantes receber uma avaliação do próprio texto, com pontuação estimada e orientações sobre aspectos que precisam ser aprimorados.

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Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a ferramenta amplia o acesso a recursos de preparação que, anteriormente, eram oferecidos principalmente por aplicativos pagos. A proposta é permitir que os participantes pratiquem a escrita e acompanhem o próprio desempenho sem custos.

Entre as funcionalidades disponíveis estão simulados das quatro áreas de conhecimento cobradas no Enem, milhares de exercícios, mais de 300 videoaulas, aulas de reforço e trilhas de estudo com diferentes níveis de complexidade. O aplicativo também conta com um assistente virtual para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos do exame.

Os materiais seguem a matriz de referência do Enem. Os estudantes podem ainda resolver questões de edições anteriores com tempo cronometrado, reproduzindo as condições de aplicação da prova. A plataforma permite acompanhar o desempenho, consultar notas e obter certificados.

Correção de redação por inteligência artificial

Para utilizar o recurso de correção de redação, o estudante recebe uma proposta de tema baseada em edições anteriores do Enem, acompanhada de textos motivadores, seguindo o modelo da avaliação oficial.

A redação deve ser produzida à mão e, em seguida, fotografada e enviada pelo aplicativo. O sistema realiza a transcrição automática do conteúdo, que pode ser conferido e ajustado pelo candidato antes do envio para avaliação.

Após essa etapa, a inteligência artificial analisa o texto e apresenta uma pontuação estimada, além de sugestões para melhorar a escrita. De acordo com o MEC, o resultado fica disponível em até 60 segundos.

Como acessar

O aplicativo MEC Enem está disponível gratuitamente para celulares e tablets com sistemas Android e iOS. A ferramenta também pode ser acessada pelo site oficial da plataforma. Para entrar, é necessário utilizar os dados de acesso da conta Gov.br.

O serviço pode ser utilizado por todos os candidatos, incluindo estudantes que já concluíram o ensino médio, participantes de cursinhos populares e beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Até outubro de 2026, a plataforma havia alcançado 1,1 milhão de estudantes cadastrados. No mesmo período, foram respondidas mais de 31 milhões de questões e realizados mais de 1,2 milhão de simulados.