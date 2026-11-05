Vai fazer o Enem? Veja como ter acesso gratuito ao metrô de Salvador

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Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão utilizar gratuitamente o metrô de Salvador e Lauro de Freitas nos dias da prova, 8 e 15 de novembro. Para garantir a gratuidade, será necessário apresentar o comprovante de inscrição no exame e um documento oficial com foto nas catracas das estações.

A operação especial preparada pelo Metrô Bahia prevê reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além da disponibilidade de trens reservas, que poderão entrar em circulação conforme a demanda de passageiros.

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O funcionamento será mantido normalmente, das 5h à 0h, nos dois domingos. Durante o período, o Centro de Controle Operacional (CCO) acompanhará a movimentação em tempo real e poderá fazer ajustes para atender às necessidades da operação.

O sistema também conta com mais de 2 mil câmeras de monitoramento, instaladas nas estações, nos trens, nas passarelas de acesso e nos terminais de ônibus.

Metrô reforça orientações de segurança

Nos dias de prova, os passageiros também devem seguir as recomendações do Embarque Consciente, campanha do Metrô Bahia voltada à segurança e à convivência no transporte.

Entre as orientações estão:

Aguardar a saída dos passageiros antes de entrar nos trens;

Não acessar os trilhos;

Respeitar os assentos preferenciais;

Priorizar o uso dos elevadores por pessoas que precisam;

utilizar o corrimão ao descer escadas.

Estudantes receberão kits em duas estações

A Secretaria Estadual da Educação também realizará uma ação de acolhimento para os candidatos que utilizarão o metrô nos dias do Enem.

A iniciativa será promovida nas estações Tamburugy e Lapa, com distribuição de kits contendo squeezes, ventarolas de papel personalizadas, canetas e água. A proposta é oferecer suporte aos estudantes durante o deslocamento para os locais de prova.