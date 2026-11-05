Alphaville e São Cristóvão ficam sem energia nesta quinta (05/11)

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Os bairros Alphaville I e São Cristóvão, em Salvador, vão ficar sem energia elétrica nesta quinta-feira, 5, devido a um corte temporário. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas vão ocorrer entre 10h e 16h em ambas localidades.

As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica e os serviços são informados antecipadamente.

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Confira ruas que ficarão sem energia:

Alphaville I

Rua Pajucara, 618.

São Cristóvão

Rua São João, 14, 86, 22, 72, 107, 42, 130, 112, 33, 11, 59, 87, 52, 31, 49, 47, 74, 117, 30, 104, 131, 79, 122, 39, 66, 125, 93, 19, 25, 121, 38, 6, 124, 103, 97, 55, 48, 83, 76, 127, 132, 111, 58, 113, 1, 148, 88, 15, 8, 67, 70, 78, 71, 21, 34, 101, 65, 40, 126, 75, 77, 32, 114, 96, 13, 94, 80, 98, 68, 105, 53 e 29.

Rua do Pau-d'Arco, 62, 41, 63, 127 e 54.

Rua do Vinhático, 34, 29 e 1.

Parque São Cristóvão, 87 e 118.

Rua do Angelim, 23, 39, 87, 22 e 95.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: