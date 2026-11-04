Ivete Sangalo será atração principal de concerto beneficente da OSBA

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A cantora Ivete Sangalo será a atração principal da primeira noite do Natal das Estrelas 2026, concerto beneficente promovido pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em apoio ao Hospital Martagão Gesteira. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de dezembro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

A iniciativa chega a sua segunda edição com duas apresentações e terá toda renda arrecadada destinada ao hospital. “Meu coração se enche de esperança e honra. Cantar na companhia da OSBA para o bem comum deixa tudo ainda mais especial”, afirmou.

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A apresentação tem regência do maestro Carlos Prazeres, e Luciano Calazans assina os arranjos das músicas populares e também participa da direção musical.

Como será a programação do evento?

As atrações da segunda noite ainda serão anunciadas. As informações sobre a venda de ingressos também não foram divulgadas.

Para a diretora do Martagão Gesteira, Andrezza Santana, o concerto representa uma oportunidade de ampliar o apoio à assistência oferecida pela instituição.

“O Natal das Estrelas é uma oportunidade de unir a força da música à mobilização em torno de uma causa que o Martagão defende há mais de 60 anos: a saúde de crianças e adolescentes. A realização de mais uma edição desse espetáculo representa um importante apoio à continuidade do nosso trabalho e ao compromisso de oferecer assistência especializada a quem mais precisa. Contamos com o apoio e a participação dos baianos para que, juntos, possamos fortalecer essa causa”, afirma.

A primeira edição do Natal das Estrelas aconteceu em dezembro de 2025, no TCA e a OSBA dividiu o palco com artistas como Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Flávio Venturini, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader.

O espetáculo também teve a participação de intérpretes líricos, do Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do hospital, e do Corpo de Baile Sonho de Valsa.