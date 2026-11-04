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POLÍCIA

Vários tiros são registrados em Salvador nesta quarta-feira (04/11)

Em um dos casos o suspeito segue ainda foragido na cidade

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Moradores relataram episódios de disparos de arma de fogo em diferentes pontos de Salvador
Moradores relataram episódios de disparos de arma de fogo em diferentes pontos de Salvador - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Moradores relataram episódios de disparos de arma de fogo em diferentes pontos de Salvador nesta quarta-feira, 4, provocando preocupação em algumas localidades da capital baiana.

Diante das informações, o portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para apurar as ocorrências e obter esclarecimentos sobre as ações realizadas pelas equipes de segurança.

Entre os casos informados pela corporação está uma ocorrência no bairro de Capelinha de São Caetano.

Na tarde desta quarta-feira, policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizaram rondas e incursões na Rua da Jaqueira, Major Pinheiro e Padre Antônio Vieira, após denúncias de disparos de arma de fogo e da presença de homens armados na região.

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Segundo a PM, as guarnições foram acionadas para verificar as informações e realizaram buscas nas três localidades. No entanto, nenhum suspeito foi localizado durante a ação.

A reportagem do portal A TARDE também solicitou informações à Polícia Militar sobre os relatos de tiros em outros pontos da cidade. Até o momento, os dados detalhados confirmados pela corporação são referentes à ocorrência em Capelinha de São Caetano.

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Políca Salvador

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