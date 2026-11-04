Suspeito de feminicídio em Juazeiro é incluído no Baralho do Crime

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O homem procurado pela Justiça baiana pelo feminicídio da ex-companheira, em Juazeiro, no norte da Bahia, foi incluído no Baralho do Crime Lilás da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). José Carlos Martins passou a ocupar a carta Ás de Paus da ferramenta nesta quarta-feira, 4.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima havia manifestado o desejo de encerrar o relacionamento, mas o homem não teria aceitado a decisão. O crime aconteceu em 17 de outubro, após uma discussão na residência do casal. Na ocasião, a mulher foi atingida por golpes de faca nas costas e no braço esquerdo.

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Como funciona o Baralho do Crime Lilás?

Lançado em dezembro de 2025, o Baralho do Crime Lilás reúne informações sobre homens procurados por crimes de violência contra a mulher. A iniciativa da SSP-BA busca ampliar a divulgação dos dados dos suspeitos e contribuir para que sejam localizados.

Informações que possam ajudar a encontrar José Carlos Martins podem ser repassadas ao Disque Denúncia da SSP-BA, pelo telefone 181. A ligação é gratuita e o sigilo do denunciante é garantido por lei.