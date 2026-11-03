Homem que confessou ter matado três mulheres em Ilhéus é absolvido

Thierry Lima da Silva, o homem que, segundo a Polícia Civil, confessou ter matado Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, a jovem Mariana Bastos da Silva, 20, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi absolvido pela Justiça, por falta de provas.

A absolvição teria ocorrido no dia 8 de outubro, durante julgamento. A prisão de preventiva de Thierry teria sido revogada a pedido da Defensoria Pública Estadual. Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável pela denúncia contra o homem, recorreu da decisão cinco dias após a sentencia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme a decisão, as provas juntadas ao processo eram insuficientes para manter a prisão do homem. Além disso, laudos periciais apontaram que não foram encontrados materiais genéticos , digitais ou DNA de Thierry no local onde os corpos foram encontrados, nem nas três facas que teriam sido usadas no crime e que foram apreendidas.

Foi determinada a soltura imediata, mas, como ele também cumpre uma prisão preventiva pela morte de seu companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, ele segue custodiado no Conjunto Penal de Itabuna.

À época da prisão, quando foi autuado também por tráfico de drogas, Thierry alegou ter matado o rapaz por espancamento motivando por ciúmes.

Relembre o crime

As professoras Alexsandra e Maria Helena saíram para caminhar na praia na companhia de Mariana e um cachorro da família, na tarde de 15 de agosto de 2025, e foram encontradas mortas, no dia 16, em uma área de mata da Praia dos Milionários, destino turístico da região. Elas foram assassinadas a facadas.

Segundo informações da Polícia Civil, Thierry confessou ter matado as mulheres durante uma tentativa de roubo. Ele revelou ter agido sozinho. Após matar as mulheres, ele amarrou o animal em uma árvore próxima aos corpos das vítimas.

As amigas Alexsandra e Maria Helena trabalhavam juntas em uma escola da rede municipal. Mariana era universitária e cursava o curso de engenharia ambiental. Elas moravam em condomínios vizinhos, que ficam próximo à praia.

Antes de desaparecerem, as três vítimas foram filmadas por câmeras de segurança de barracas da região. Não registro do local onde os corpos foram encontrados.