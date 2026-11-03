Lula anuncia novo Ministério da Segurança após aprovação da PEC

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nesta terça-feira, 3, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Senado Federal e anunciou que pretende avançar na criação do Ministério da Segurança Pública.

A manifestação foi publicada nas redes sociais após a conclusão da votação da proposta no Congresso. Ao comentar o resultado, Lula destacou a participação do governo na elaboração da matéria e parabenizou os senadores pela aprovação.

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"Parabenizo o Senado Federal pela aprovação da PEC da Segurança Pública, que encaminhamos ao Congresso para fortalecer o combate ao crime organizado."

Na publicação, o presidente também apresentou a criação de uma nova pasta como parte das iniciativas do governo para ampliar as ações de enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, o ministério terá como prioridades a inteligência, o planejamento e a articulação entre diferentes esferas administrativas.

"Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias."

Lula ainda relacionou as medidas à garantia de tranquilidade para a população brasileira. Na avaliação apresentada pelo presidente, o enfrentamento à violência deve assegurar condições para que os cidadãos possam realizar suas atividades cotidianas com segurança.

"O povo brasileiro tem o direito de trabalhar, voltar para casa e viver com tranquilidade. Garantir esse direito é um compromisso do Governo do Brasil."

Parabenizo o Senado Federal pela aprovação da PEC da Segurança Pública, que encaminhamos ao Congresso para fortalecer o combate ao crime organizado. Vamos somar a esse avanço a criação do Ministério da Segurança Pública, com foco em inteligência, planejamento e cooperação com estados e municípios para enfrentar as facções e as milícias. O povo brasileiro tem o direito de trabalhar, voltar para casa e viver com tranquilidade. Garantir esse direito é um compromisso do Governo do Brasil. — Lula (@LulaOficial) November 3, 2026

PEC da Segurança Pública: veja o que muda nas polícias e no combate ao crime

A PEC 18/2025, de iniciativa do governo federal, modifica dispositivos da Constituição para reorganizar competências na área de segurança, defesa social e sistema penitenciário.

O texto também constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e estabelece diretrizes para a atuação das guardas municipais.



O que muda com a PEC?