Jaques Wagner comemora aprovação da PEC da Segurança Pública no Senado

O senador Jaques Wagner (PT) comemorou a aprovação em dois turnos da Proposta da Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública durante discussão no Senado na noite desta terça-feira, 3. Em pronunciamento, o legislador baiano também comentou sobre a separação do debate em torno da redução da maioridade penal.

“Assim o governo vai combater, de forma mais efetiva e articulada, o crime organizado no Brasil. Já a redução da maioridade penal será discutida à parte, porque há, nela, uma profundidade infinitamente maior do que o debate sobre a PEC da Segurança. Não tem porque ter pressa em deliberar sobre esse tema. Vamos juntos contra o crime organizado!”, escreveu o senador baiano em publicação nas redes sociais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A PEC recebeu 73 votos favoráveis e nenhum voto contrário em primeiro turno. Já no segundo, o texto foi aprovado com 75 votos favoráveis, de forma unânime. A matéria estabelece mudanças na organização e na integração das forças de segurança pública do país.

Deputado comenta aprovação

O deputado federal eleito Lucas Reis (PT) também comemorou a aprovação da PEC da Segurança Pública no Senado, e afirmou que a medida é um avanço para o enfrentamento ao crime organizado na Bahia. Para Lucas Reis, a integração entre as forças policiais e o fortalecimento da participação do Governo Federal vão ampliar a capacidade de combate às facções que atuam no país.

“Não podemos deixar a Bahia resolver sozinha o problema das organizações criminosas que não respeitam fronteiras. Precisamos de integração entre o Governo Federal e estados para enfrentar o crime e é isso teremos a partir de agora com a aprovação da PEC e o futuro Ministério da Segurança Pública”, afirmou.