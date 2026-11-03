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DISCUSSÃO NO SENADO

Redução da maioridade penal fica de fora da PEC da Segurança Pública

Emendas sobre redução da maioridade irão tramitar em separado, em regime de PEC Paralela

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Separação foi aprovada com 38 votos favoráveis
Separação foi aprovada com 38 votos favoráveis - Foto: © Carlos Moura | Senado
Eleições 2026

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública será votada sem discutir a redução da maioridade penal nesta terça-feira, 3. As emendas que tratam sobre o tema irão tramitar de forma separada ao texto enviado pelo governo federal, em manobra chamada de “PEC Paralela”.

A separação foi decidida por 38 votos a favor e 36 contrários. Agora, as emendas serão discutidas posteriormente pelo plenário da Casa Alta. A PEC Paralela foi discutida após requerimentos apresentados pelo relator Rogério Carvalho (PT-SE), que buscavam retirar as propostas do texto e encaminhá-las para tramitação separada.

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As emendas tratam de duas propostas distintas para reduzir a maioridade penal. Uma delas, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), prevê a redução para 16 anos como regra geral e para 14 anos em casos de crimes específicos, como hediondos. A outra, de autoria do senador Camilo Santana (PT-CE), propõe a redução para 16 anos apenas em casos de crimes hediondos.

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Parecer

O senador Rogério Carvalho apresentou o parecer sobre a PEC da Segurança Pública durante a tarde desta terça, antes da votação sobre as emendas. No relatório, ele também sugeriu a retirada do texto a previsão de redução da maioridade penal.

Aprovação da matéria

O Senado Federal aprovou a PEC da Segurança Pública em 1º turno nesta terça. O texto recebeu 73 votos favoráveis e estabelece mudanças na organização e na integração das forças de segurança pública do país.

Com a deliberação em plenário, o texto avança para o segundo turno no processo de análise da proposta de mudança constitucional.

A PEC é considerada uma das prioridades do terceiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defende maior participação da União na articulação de políticas de segurança pública e no enfrentamento às organizações criminosas.

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pec da segurança pública Senado

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