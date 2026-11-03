PEC da Segurança Pública: veja o que muda nas polícias e no combate ao crime

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O Senado Federal aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que altera regras para o combate ao crime organizado e a atuação das forças policiais no Brasil.

A proposta prevê maior integração entre União, estados e municípios, amplia competências federais, estabelece medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias e reforça os mecanismos de financiamento e fiscalização da segurança pública.

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A PEC 18/2025, de iniciativa do governo federal, modifica dispositivos da Constituição para reorganizar competências na área de segurança, defesa social e sistema penitenciário. O texto também constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e estabelece diretrizes para a atuação das guardas municipais.

PEC amplia atuação da Polícia Federal - Foto: Jonas Pereira | Agência Senado

A proposta havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sob relatoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE). A comissão retirou do texto a previsão de destinar recursos das apostas esportivas, as chamadas bets, ao financiamento da segurança pública.

O que muda com a PEC?

Combate ao crime organizado: previsão de regras penais mais rigorosas para integrantes e líderes de facções, organizações criminosas, milícias privadas e grupos paramilitares.

previsão de regras penais mais rigorosas para integrantes e líderes de facções, organizações criminosas, milícias privadas e grupos paramilitares. Polícia Federal: ampliação da competência para investigar crimes com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme.

ampliação da competência para investigar crimes com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. Polícia Rodoviária Federal: ampliação do patrulhamento para rodovias, ferrovias e hidrovias federais.

ampliação do patrulhamento para rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Guardas municipais: previsão constitucional para ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições das demais forças.

previsão constitucional para ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições das demais forças. Integração nacional: inclusão do Susp na Constituição e maior coordenação entre os órgãos de segurança.

inclusão do Susp na Constituição e maior coordenação entre os órgãos de segurança. Financiamento: reforço dos fundos nacionais de segurança pública e penitenciário, com proibição de contingenciamento dos recursos.

reforço dos fundos nacionais de segurança pública e penitenciário, com proibição de contingenciamento dos recursos. Fiscalização: previsão de corregedorias autônomas e ouvidorias independentes para receber reclamações, sugestões e elogios sobre a atuação dos profissionais.

Mais rigor contra facções e milícias

A proposta prevê um regime penal mais rigoroso para integrantes de organizações criminosas, facções, milícias privadas e grupos paramilitares, com medidas que consideram a posição hierárquica dos envolvidos. A intenção é estabelecer tratamento mais severo para lideranças desses grupos e ampliar os instrumentos de enfrentamento à criminalidade organizada.

O texto aprovado pela CCJ também previa condições mais restritivas de cumprimento de pena para integrantes de facções, incluindo o encaminhamento a presídios de segurança máxima e restrições à progressão de regime, conforme as regras estabelecidas na proposta.

A PEC também prevê maior proteção às vítimas de crimes. A aplicação das novas regras dependerá do texto constitucional aprovado e das normas legais pertinentes.

Polícia Federal terá competência ampliada

A PEC amplia a previsão constitucional para a atuação da Polícia Federal em investigações de infrações com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, incluindo crimes atribuídos a organizações criminosas e milícias privadas.

A mudança busca permitir uma atuação federal mais direta em casos que ultrapassam as fronteiras de um estado, sem depender exclusivamente de circunstâncias específicas para a entrada da corporação.

A proposta também altera a estrutura da polícia responsável pelo patrulhamento viário federal. A atual Polícia Rodoviária Federal passaria a ser denominada Polícia Viária Federal, com atribuição de atuar em rodovias, ferrovias e hidrovias federais.

A atuação em situações emergenciais poderá incluir a proteção de bens e instalações federais, o apoio às forças estaduais ou distritais quando solicitado pelos respectivos governadores e a cooperação em calamidades públicas e desastres naturais.

A corporação não poderá assumir as funções de polícia judiciária nem a investigação criminal atribuída à Polícia Federal e às polícias civis.

Guardas municipais como polícia

A proposta inclui as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição e permite que exerçam ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário.

A atuação deverá respeitar as competências das demais forças policiais, especialmente as atribuições de investigação criminal das polícias judiciárias. As guardas também ficarão sujeitas ao controle externo do Ministério Público.

A medida dá respaldo constitucional à atuação municipal na segurança urbana, mas não elimina a divisão de competências entre os órgãos nem transforma as guardas em polícias judiciárias.

União terá papel maior na coordenação

Outro eixo da PEC é a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública. A proposta estabelece a coordenação nacional do sistema e prevê estratégias de integração, cooperação e compartilhamento de informações entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

O governo federal também deverá formular a política e o plano nacional de segurança pública e defesa social, incluindo o sistema penitenciário. A proposta, no entanto, preserva as competências comuns e concorrentes dos demais entes federativos e a subordinação das polícias estaduais aos respectivos governadores.

A intenção é fortalecer a articulação entre os órgãos e facilitar respostas conjuntas a crimes que atravessam fronteiras estaduais.

Assista a votação no Senado