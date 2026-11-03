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BAHIA

Esquema de fraudes bancárias causa prejuízo de R$ 1 milhão; entenda

Suspeito de integrar o esquema foi preso em Camaçari

Sara Santos
Por
Polícia afirma ter impedido fraudes com potencial de provocar prejuízos superiores a R$ 500 milhões
Polícia afirma ter impedido fraudes com potencial de provocar prejuízos superiores a R$ 500 milhões - Foto: Divulgação | PC-BA

Um suspeito de integrar um esquema de fraudes bancárias foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, durante a terceira fase da Operação Zero Trust, realizada nesta terça-feira, 3.

A ação investiga um grupo criminoso especializado em golpes contra instituições financeiras, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão.

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A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio operacional da Polícia Civil da Bahia.

Cumprimento de mandados

Durante as diligências no estado, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) apreenderam dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia.

O suspeito foi localizado em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido no âmbito da investigação. Os equipamentos apreendidos devem ajudar a identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

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Como funcionava o esquema de fraudes bancárias?

De acordo com as investigações, coordenadas pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/CORF), da PCDF, o grupo aliciava gerentes e funcionários de instituições financeiras e contava com a participação de hackers e operadores financeiros.

Os criminosos utilizavam acessos privilegiados para obter credenciais e realizar transações fraudulentas, causando prejuízos estimados em R$ 1 milhão.

A terceira fase da Operação Zero Trust ocorreu entre 28 de outubro e 3 de novembro e integra uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Em parceria com setores de inteligência e segurança de instituições financeiras, a corporação afirma já ter impedido fraudes com potencial de provocar prejuízos superiores a R$ 500 milhões.

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Operação Zero Trust Polícia

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