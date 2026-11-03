Pirata do crime? Homem fantasiado invade loja e deixa prejuízo de R$ 15 mil na Bahia

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Um homem fantasiado de pirata e uma mulher foram flagrados por câmeras de segurança durante um furto a uma loja de roupas, na madrugada de segunda-feira, 2, feriado de Finados, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A dupla fugiu com mercadorias e equipamentos, deixando um prejuízo estimado em R$ 15 mil.

Na ação, o homem danifica a grade de proteção e arromba a porta de vidro para conseguir entrar no estabelecimento. Em seguida, a mulher também acessa o imóvel e participa da ação criminosa.

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Após recolherem os produtos, os suspeitos precisaram se contorcer para passar pela abertura na grade e deixar o local. Um detalhe chamou a atenção: antes de fugir, a mulher, última a sair, ainda fechou a porta da loja, aparentemente na tentativa de disfarçar a invasão.

Polícia recupera parte dos objetos furtados

Ainda na segunda-feira, policiais militares conseguiram recuperar uma caixa de som que estava entre os equipamentos levados do estabelecimento.

O caso foi registrado na delegacia de Porto Seguro e é investigado pela Polícia Civil. Até a última atualização, os envolvidos não haviam sido identificados ou presos.